Novak Djokovic reveló a qué tenista del circuito ATP entrenará después de su retiro: “Le va a salir algo caro”

Tras un primer paso positivo en US Open, el serbio volvió a elogiar a una de las joyas del circuito y deslizó la posibilidad de convertirse en mentor.

Por Agustín Vetere

© GettyNovak Djokovic, tenista serbio.

El cuadro principal de US Open ya está en marcha y Novak Djokovic aspira a conquistar el 25° Grand Slam de su carrera. El tenista serbio inició con el pie derecho ante el local Learner Tien en sets corridos y ya se prepara para su duelo de segunda ronda.

El séptimo preclasificado se enfrentará ahora ante otro estadounidense, Zachary Svajda, choque en el que ya piensa mientras intenta recuperarse de una ampolla en su pie. Hasta el momento, solo ganó el ATP 250 de Ginebra en una campaña con poca participación.

En ese contexto, a sus 38 años, es inevitable pensar en su retiro y cuál será su siguiente paso profesional. En zona mixta este martes, Nole deslizó que podría dedicarse a entrenar a jóvenes con proyección y compartió cuál es el tenista con el que le gustaría trabajar en el futuro.

Se refirió a Joao Fonseca, el brasileño que acaba de cumplir 19 años y ya se encuentra en el 45° puesto del Ranking ATP. El sudamericano hizo su debut en el circuito en 2023 y este año ya conquistó su primer título: el ATP de Buenos Aires.

“Mi plan después de retirarme del tenis es entrenar a Fonseca”, soltó Djokovic sobre la joya brasileña al destacar una vez más su potencial. Luego, bromeó sobre cuánto le saldría la mentoría: “Le va a salir algo caro, así que prepárense”.

Djokovic explicó el porqué de su calendario corto en 2025

El serbio no disputó los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, optó por llegar con poco rodaje competitivo al US Open y antes de su debut ante Leander Tien, Nole explicó los motivos: “Decidí no jugar porque quería pasar más tiempo con mi familia. Para ser honesto, creo que me he ganado el derecho y tengo el lujo de elegir adónde quiero ir y qué quiero jugar. Para ser sincero, ya no disfruto de los torneos Masters de dos semanas. Son demasiado largos para mí. Me centro principalmente en los Grand Slams”.

Publicidad

Además, agregó: “Tengo claras mis prioridades en la vida y la familia es lo primero, por lo que me gusta estar con ellos en las fechas importantes. No estaré en el cumpleaños de mi hija si me va bien aquí. No quiero perderme este tipo de cosas”.

Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”

