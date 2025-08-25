Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”

A sus 38 años, Novak Djokovic comenzó un nuevo sueño. El serbio, que no competía de manera oficial desde hacía seis semanas derrotó a Learner Tien en la primera ronda del US Open 2025. Logró hacerlo por 6/1, 7/6 y 6/2, pero tuvo algunos problemas físicos. Así y todo, logró avanzar a la siguiente instancia, en la cual se medirá frente a Zachary Svajda, de Estados Unidos. Cabe destacar que Nole es el máximo ganador de títulos de Grand Slam con 24.

Tras superar a Tien, Nole habló a pie de cancha y afirmó: “Menos mal que tengo dos días libres, pero sí, es un poco preocupante. No sé. No tengo ninguna lesión ni nada. Simplemente me costó mucho mantenerme en los intercambios largos y recuperarme después de los puntos. En mi caso, no he jugado un partido oficial en seis semanas. En los momentos importantes, simplemente metí una pelota más en la cancha que él”.

Learner Tien y Novak Djokovic. (Foto: Getty).

Djokovic, con las prioridades claras

El serbio no disputó los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, optó por llegar con poco rodaje competitivo al US Open y antes de su debut ante Leander Tien, Nole explicó los motivos: “Decidí no jugar porque quería pasar más tiempo con mi familia. Para ser honesto, creo que me he ganado el derecho y tengo el lujo de elegir adónde quiero ir y qué quiero jugar. Para ser sincero, ya no disfruto de los torneos Masters de dos semanas. Son demasiado largos para mí. Me centro principalmente en los Grand Slams”.

Además, agregó: “Tengo claras mis prioridades en la vida y la familia es lo primero, por lo que me gusta estar con ellos en las fechas importantes. No estaré en el cumpleaños de mi hija si me va bien aquí. No quiero perderme este tipo de cosas”. Si bien tiene 38 años y su carrera no se extenderá mucho tiempo más, para Nole pareciera ser importante poder disfrutar de este tramo. Todavía tiene algunas batallas por dar, aunque la realidad es que, a esta altura, pensar en que pueda ganar un Grand Slam, donde todos los partidos son al mejor de 5 sets durante dos semanas pareciera ser complicado, pero tampoco imposible.

Djokovic habló de la desigualdad en el circuito

Nole, cofundador de Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, se manifestó de manera contundente respecto a la diferencia que hay entre los tenistas top y los que deben sobrevivir en un circuito exigente desde lo económico: “No muchos tenistas viven de este deporte a nivel mundial. Veo que no se ha hablado lo suficiente de eso. Luego está el tema de la inflación, que es un tema completamente diferente, pero es importante tenerlo en cuenta al hablar de estos temas”.

