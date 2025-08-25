Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”

Nole se estrenó con victoria en el US Open, aunque dejó en claro cuáles son sus prioridades hoy en día, a sus 38 años.

Por Lautaro Toschi

Novak Djokovic inició con victoria su camino en el US Open 2025
© GettyNovak Djokovic inició con victoria su camino en el US Open 2025

A sus 38 años, Novak Djokovic comenzó un nuevo sueño. El serbio, que no competía de manera oficial desde hacía seis semanas derrotó a Learner Tien en la primera ronda del US Open 2025. Logró hacerlo por 6/1, 7/6 y 6/2, pero tuvo algunos problemas físicos. Así y todo, logró avanzar a la siguiente instancia, en la cual se medirá frente a Zachary Svajda, de Estados Unidos. Cabe destacar que Nole es el máximo ganador de títulos de Grand Slam con 24.

Tras superar a Tien, Nole habló a pie de cancha y afirmó: “Menos mal que tengo dos días libres, pero sí, es un poco preocupante. No sé. No tengo ninguna lesión ni nada. Simplemente me costó mucho mantenerme en los intercambios largos y recuperarme después de los puntos. En mi caso, no he jugado un partido oficial en seis semanas. En los momentos importantes, simplemente metí una pelota más en la cancha que él”.

Learner Tien y Novak Djokovic. (Foto: Getty).

Learner Tien y Novak Djokovic. (Foto: Getty).

Djokovic, con las prioridades claras

El serbio no disputó los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, optó por llegar con poco rodaje competitivo al US Open y antes de su debut ante Leander Tien, Nole explicó los motivos: “Decidí no jugar porque quería pasar más tiempo con mi familia. Para ser honesto, creo que me he ganado el derecho y tengo el lujo de elegir adónde quiero ir y qué quiero jugar. Para ser sincero, ya no disfruto de los torneos Masters de dos semanas. Son demasiado largos para mí. Me centro principalmente en los Grand Slams”.

Además, agregó: Tengo claras mis prioridades en la vida y la familia es lo primero, por lo que me gusta estar con ellos en las fechas importantes. No estaré en el cumpleaños de mi hija si me va bien aquí. No quiero perderme este tipo de cosas. Si bien tiene 38 años y su carrera no se extenderá mucho tiempo más, para Nole pareciera ser importante poder disfrutar de este tramo. Todavía tiene algunas batallas por dar, aunque la realidad es que, a esta altura, pensar en que pueda ganar un Grand Slam, donde todos los partidos son al mejor de 5 sets durante dos semanas pareciera ser complicado, pero tampoco imposible.

Novak Djokovic comparó la rivalidad de Sinner y Alcaraz con la de Nadal y Federer y reveló quién ocupará su lugar en el nuevo Big Three: “Me identifico”

ver también

Novak Djokovic comparó la rivalidad de Sinner y Alcaraz con la de Nadal y Federer y reveló quién ocupará su lugar en el nuevo Big Three: “Me identifico”

Djokovic habló de la desigualdad en el circuito

Nole, cofundador de Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, se manifestó de manera contundente respecto a la diferencia que hay entre los tenistas top y los que deben sobrevivir en un circuito exigente desde lo económico: “No muchos tenistas viven de este deporte a nivel mundial. Veo que no se ha hablado lo suficiente de eso. Luego está el tema de la inflación, que es un tema completamente diferente, pero es importante tenerlo en cuenta al hablar de estos temas”.

Publicidad
Roger Federer eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic y Rafael Nadal: “Lo que ha logrado es gigantesco”

ver también

Roger Federer eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic y Rafael Nadal: “Lo que ha logrado es gigantesco”

Casper Ruud explicó por qué Djokovic es mejor deportista que LeBron James y Tom Brady: “Lo aplastaría”

ver también

Casper Ruud explicó por qué Djokovic es mejor deportista que LeBron James y Tom Brady: “Lo aplastaría”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Franco Mastantuono, el recuperador

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
De ganar el US Open a quedar eliminado en primera ronda: gestos a la tribuna, un fotógrafo invade la cancha y maltrato al juez
Tenis

De ganar el US Open a quedar eliminado en primera ronda: gestos a la tribuna, un fotógrafo invade la cancha y maltrato al juez

Ganó 31 títulos, dos Grand Slams y fue top 3, dejó la actividad 18 meses y propuso un cambio histórico para el tenis
Tenis

Ganó 31 títulos, dos Grand Slams y fue top 3, dejó la actividad 18 meses y propuso un cambio histórico para el tenis

La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025 entre Sinner, Alcaraz y Djokovic
Tenis

La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025 entre Sinner, Alcaraz y Djokovic

Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes
Boca Juniors

Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo