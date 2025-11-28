El improvisado escenario en el que Carlos Alcaraz y Joao Fonseca se enfrentarán en Miami: “Luce horrible”

Tras la lesión que le imposibilitó jugar para España las finales de la Copa Davis en Bolonia y sin competencia oficial por lo que queda del año, Carlos Alcaraz sí tiene confirmadas una serie de exhibiciones para cerrar 2025, para el disfrute de los fanáticos y para asegurarse una buena suma de dinero extra a la que ofrece el circuito.

Uno de ellos tendrá lugar el 9 de diciembre en Miami, con el brasileño Joao Fonseca como rival, y ya comenzó a generar polémica por el improvisado escenario en el que va a desarrollarse: un muy adaptado estadio de los Marlins, equipo que compite en la Liga Nacional de Beisbol.

Sucede que por la inmensidad del recinto que tiene capacidad para más de 37 mil espectadores se dispuso la cancha sobre uno de los codos y se agregó al otro lado, que da sobre el campo de juego, una tribuna portátil extra para mayor cercanía de los fanáticos.

Pero las primeras imágenes que se dieron a conocer de las modificaciones en el LoanDepot Park no causaron buenas sensaciones entre estos, que expresaron sus críticas en las redes sociales. “Luce horrible para los espectadores”, expresó uno de ellos. “Parece una broma”, manifestó otro. “¿Por qué parece un campo de Rocket Field?”, bromeó un tercero. “Qué arreglo tan extraño. ¿Por qué no hacerlo en la casa de los Miami Heat?”, se preguntó uno más.

Las exhibiciones en la mira

Muchos fanáticos, expertos y ex jugadores se han quejado también de la gran cantidad de exhibiciones de las que aceptan participar los mejores jugadores de la actualidad cuando el calendario oficial ya es de por sí muy ajustado e incluso a despertado quejas al respecto de parte de ellos mismos.

En el caso de Carlos Alcaraz, ya había recibido críticas por darse de baja del Masters 1000 de Shanghái por un esguince de tobillo pero sí jugar el King Six Slam en Arabia Saudita. “Es un formato completamente diferente. Una situación diferente. Jugar exhibiciones no es como los torneos oficiales, donde tienes que mantenerte concentrado durante 15 o 16 días seguidos con tanta exigencia física”, se había defendido el español en ese entonces.

Y valorando la posibilidad de participar de distintas exhibiciones a lo largo del año, agregó: “Simplemente disfrutamos uno o dos días y jugamos al tenis. Creo que es genial, por eso a veces las elegimos. Claro que entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestro punto de vista”.

