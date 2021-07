Tyson Fury volvió a los entrenamientos luego de que haya superado sin ningún problema el COVID-19, factor que lo llevó a retrasar la trilogía con Deontay Wilder. Por otro lado, en las últimas horas volvió a aparecer con los medios y el Rey de los Gitanos destruyó a su futuro rival con una sola y contundente frase.

Se esperaba que la trilogía entre el estadounidense y el británico se lleve adelante en el día mañana para luego enfocarse en enfrentar a Anthony Joshua. Sin embargo, la infección que sufrió el nacido en Inglaterra llevó a que el pleito por el Título Mundial CMB Pesado se posponga para octubre.

Por otra parte, en las últimas horas, Tyson Fury rompió el silencio en las últimas horas para dejarle un duro mensaje a Deontay Wilder. “Mentalmente está roto. Lo destruí la última vez en 7 rounds y ahora lo haré más rápido. Es más, en los 5 primeros. Él sabe que, si peleamos diez veces, le gano todas”, expresó el Rey de los Gitanos a Daily Mail.

Por otro lado, el nacido en Gran Bretaña fue consultado por las acusaciones que recibió sobre haberse contagiado de COVID-19 y expresó que él no es culpable por cumplió con los protocolos. “Desde que volví de lleno a entrenar no he estado en otro sitio que no sea mi nueva casa y el gimnasio de Top Rank. Tampoco lo ha hecho nadie de mi equipo”, explicó.

Y agregó: “La única gente que no podemos tener bien checada son mis sparrings, ellos cambian constantemente. Entraban y salían de la burbuja y todos saben que esta ciudad está llena de coronavirus. Tal vez haya llegado de alguno de ellos”.