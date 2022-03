Este martes, en pleno desarrollo de la semana de la pelea ante Michael McKinson, se informó que Vergil Ortiz debía bajarse del combate estelar de la cartelera que Golden Boy Promotions y DAZN tenían preparada para este sábado 19 de marzo debido a que había tenido que abandonar su entrenamiento y ser hospitalizado.

El invicto oriundo de Dallas, de sangre mexicana, tuvo un problema de rabdomiólisis, que se origina por la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Esto provoca daños renales con frecuenciay otros problemas en el riñón.

"Le deseamos a Vergil una recuperación pronta y rápida. Como boxeadores, nuestro primer instinto es luchar contra lo que sea que tengamos y aguantar. Se necesita mucho coraje para admitir que algo anda mal y obtener la atención que necesita. Estamos seguros de que volveremos a ver a Vergil en el ring muy pronto", se leyó en las redes sociales de la promotora que encabeza Oscar De La Hoya.

El propio peleador se expresaría después de ese anunció para terminar de explicar qué fue lo que le sucedió: “En primer lugar, estoy muy arrepentido y decepcionado de no estar peleando este sábado. Durante las últimas semanas no me sentí como yo. Sentía que mi cuerpo se estaba deteriorando y no sabía por qué y era frustrante. Afortunadamente, mi papá también pudo darse cuenta de que no estaba bien y me llevó al médico. Hicimos algunas pruebas y el médico concluyó que tenía rabdomiólisis".

Golden Boy ya tendría reemplazo para Vergil Ortiz

En Golden Boy Promotions tomaron la decisión de no cancelar la cartelera que será transmitida a más de 200 países a través de la plataforma de stream de DAZN y fue por eso que salieron rápidamente a buscar un reemplazo para Vergil Ortiz. De inmediato surgió el nombre del mexicano Juan Carlos Salgado como oponente de emergencia para Michael McKinson.