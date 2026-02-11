El anuncio de retiro que hizo Manuel Neuer tras el gol de Luis Díaz en Copa de Alemania

Una vez más, Luis Díaz es noticia en Bayern Múnich. El jugador colombiano volvió a marcar con el segundo gol de la victoria 2-0 ante RB Leipzig, y cuando todo era alegría, llegó Manuel Neuer para aunciar un retiro inesperado. ¡A los detalles!

‘Lucho’ Díaz venía de tener un partido perfecto con tres goles y un desequilibrio tan bueno que le cometieron dos penaltis en la victoria del Bayern Múnich 5-1 ante Hoffenheim, así que no había que aflojar el nivel a pesar de que Neuer estaba a punto de confirmar un duro retiro.

En uno de esas transiciones del Bayern Múnich que son imposible de detener, Luis Díaz definió con un leve toque tras un gran pase de Michael Olise, y puso el 2-0 final para el triunfo ante RB Leipzig en los cuartos de final de la Copa de Alemania. Ahora, era el momento de saber de qué se trató el anuncio del arquero Manuel Neuer.

Manuel Neuer y un anuncio de retiro tras el gol de Luis Díaz en Copa de Alemania

Manuel Neuer y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria de Bayern Múnich con gol de Luis Díaz para clasificar a semifinales de la Copa de Alemania, a Neuer le preguntaron si se había retirado de la Selección de Alemania y la respuesta al canal ‘Sky Sport’ fue contundente: “Sí”. El arquero se retira de su seleccionado después de disputar 124 partidos y lograr 51 arcos en cero. Fue campeón del Mundial de Brasil 2014.

Así se define el rival de Luis Díaz y Bayern Múnich en las semifinales de la Copa de Alemania

El domingo 15 de febrero de 2026 se hará el sorteo para que Luis Díaz, Manuel Neuer y todo Bayern Múnich conoza cuál de los siguientes tres equipos será el rival en una de las dos semifinales de la Copa de Alemania: Bayer Leverkusen, Stuttgart o SC Friburgo.

