Piden a Beckham unir a Messi con Cristiano Ronaldo y las normas de la MLS se lo permiten

Cristiano Ronaldo se encuentra en rebeldía por Arabia Saudita e incluso en Portugal ya hablan de la posibilidad de que abandone Al-Nassr. Es imposible no pensar en la posibilidad de que delantero y Lionel Andrés Messi una en caminos en el final de sus carreras. Hablamos de lo que para muchos supone el sueño de una generación e igualmente de un escenario que por lo menos de momento, las normas de la MLS no se lo descartan a Inter Miami. La trama es sencilla y se lo piden a David Beckham

Si nos ponemos en el escenario donde Cristiano Ronaldo se convierte en agente libre, Inter Miami podría realizar una oferta por sus servicios gracias a las leyes del torneo. Recordemos que en la MLS cada franquicia cuenta con tres plazas de Designated Player. Hablamos de un eslogan con el cual pueden reservarse el derecho a negociar de manera exclusiva con un futbolista. La salida en la Florida de nombres como Sergio Busquets y Jordi Alba hace que en este momento solamente Las Garzas tengan dos plazas ocupadas.

Y es que si nos metemos en la web de la MLS, encontraremos como en Miami únicamente Lionel Andrés Messi y Germán Berterame cuentan con la plaza de Designated Player en el equipo de Beckham. Queda un cupo para intentar negociar el arribo de un futbolista de talla mundial. La ayuda de diferentes compañías como en el fichaje de La Pulga, sería vital para conseguir el dinero necesario para abordar un traspaso de estas dimensiones. Allá por el año 2023 compañías como Apple o Adidas jugaron un papel fundamental para ver al argentino en el club rosado. A Beckham le piden mover ficha.

“Si hubiera un lugar donde eso pudiera suceder, sería en un club como el Inter de Miami. Desafortunadamente, no creo que ocurra nunca. A todos los aficionados nos encantaría verlos jugar juntos algún día antes de que ambos se retiren. No creo que pase, pero si hubiera una oportunidad, pienso que David Beckham sería la persona indicada para hacerlo posible”, ya declaran incluso figuras como el exjugador de la MLS, Rob Earnshaw. Parece ser el sueño de una generación entera y veremos si hay algún tipo de movimientos por parte de la directiva de Las Garzas.

Ya se pide a Beckham unir a Messi y CR7 en Inter Miami: GETTY

En esta operación habría que buscar apoyo económico. También moverse lo más rápido posible para intentar reservarse el derecho a negociar con Cristiano de manera unilateral y sin tener que competir con otras franquicias del certamen. En Portugal medios como Record ya han hablado de ofertas de la MLS en cuanto a acercamientos se refiere para la figura de CR7. La normativa, de momento, permite soñar con ver a Messi y Cristiano jugando juntos.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo no descartó jugar con Messi en 2024

Tras ganar la Nations League, se le consultó a Cristiano Ronaldo por la posibilidad de compartir algún día el mismo vestuario con Messi. Lejos de marcar que su relación a nivel deportivo debe entenderse únicamente como una rivalidad, el portugués afirmó que le tiene mucho cariño a quien ha sido su gran oponente. Ni mucho menos descartaba cualquier escenario en el final de su carrera: “Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de esta agua no beberé“.

Tweet placeholder

“Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer”, reflexiones de Cristiano Ronaldo que hace casi 24 meses reventaron redes sociales y medios de comunicación. De momento y a la espera de más novedades, en la web oficial de la MLS, Inter Miami tiene una plaza de Designated Player que como mínimo le permitiría negociar con el ex Real Madrid o Manchester United.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Inter Miami cuenta con una plaza de Designated Player libre para negociar fichajes mundiales.

cuenta con una plaza de libre para negociar fichajes mundiales. Lionel Messi y Germán Berterame ocupan actualmente dos de los tres cupos de jugador franquicia.

y ocupan actualmente dos de los tres cupos de jugador franquicia. Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta junio de 2027.

ver también A horas de cerrar su gira sudamericana, Inter Miami despidió a un referente y amigo de Messi: “Dejaste huella”