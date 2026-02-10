Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito ofertó por seleccionado ecuatoriano

Liga de Quito no cierra su mercado de fichajes y ofertó por un jugador de la Selección de Ecuador para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito aún no cierra su mercado de fichajes para la siguiente temporada y en horas recientes volvieron a señalar que los ‘albos’ fueron por un seleccionado de Ecuador. Tiago Nunes sigue buscando como prioridad a un lateral y carrilero y buscaron en Europa.

Según el periodista Fabián Gallardo, Jhoanner Chávez recibió la oferta de Liga de Quito para volver a LigaPro. El futbolista sn embargo rechazó regresar al país y seguirá en Europa.

Estaba sin continuidad en el Lens de Francia y Liga quiso repatriarlo, sin embargo el Sparta Praga de República Checa le ganó la partido y el lateral decidió seguir en el exterior.

Liga de Quito sigue trabajando contra el tiempo para sumar un lateral y carrilero, prioridad para Tiago Nunes. Aún está en análisis la contratación de un nuevo defensor.

Desde su convocatoria en el 2022, Chávez ha jugado 7 partidos con la Selección de Ecuador, tres de ellos en el 2025. En Ecuador jugó muchos años en Independiente del Valle.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Vicente Sánchez llegó a Emelec y se quedará con tres jugadores de Barcelona

Vicente Sánchez llegó a Emelec y se quedará con tres jugadores de Barcelona

Jhoanner Chávez – Selección de Ecuador.

En resumen

  • Jhoanner Chávez rechazó la oferta de Liga de Quito para continuar su carrera en Europa.
  • El lateral ecuatoriano fichó por el Sparta Praga de República Checa tras dejar el Lens francés.
  • Liga de Quito oficializó a Deyverson, Luis Segovia y Janner Corozo como sus nuevos refuerzos
Gustavo Dávila
