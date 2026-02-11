Luego de ver el nivel de Luis Díaz, la decisión del Bayern con su fortuna de 4.800 millones de euros

Luis Díaz tuvo un partido que sorprendió al mundo entero con una calificación perfecta de ’10’ puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por contribuir en los cinco goles que Bayern Múnich le anotó en el 5-1 a Hoffenheim. Acto seguido, el equipo alemán tomó una decisión con su fortuna de 4.800 millones de euros.

¿Casualidad o causalidad? Cuando se hizo oficial que Bayern Múnich le pagó 75 millones de euros con bonificaciones a Liverpool FC por los derechos deportivos de ‘Lucho’ Díaz, leyendas y exjugadores del equipo aleman pusieron un grito en el cielo.

Mientras que Lothar Matthäus afirmó que “Díaz ya tiene 28 años. Nick Woltemade solo tiene 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz“, Dietmar Hamann sostuvo que “traer a un jugador de 28 años por esa cantidad de dinero y pagarle más de lo que ganaba en Inglaterra… El Liverpool se está riendo. Lo que está haciendo el Bayern no es un modelo de negocio rentable“. Hasta el momento se están equivocando…

Bayern y una decisión con su fortuna tras el nivel de Luis Díaz

Bayern compró a Luis Díaz en 75 millones de euros. (Foto: Getty Images)

Luego de ver el nivel de Luis Díaz con 18 goles y 14 asistencias en 2.459 mnutos y 30 partidos, Bayern decidió no traerle competencia de peso a ‘Lucho’ con una decisión con su fortuna de 4.800 millones de euros. “El Bayern de Múnich ha decidido apostar principalmente por jugadores de bajo riesgo y alta rentabilidad para el próximo verano. Se centrarán en incorporar a varios jóvenes con potencial para jugar en el primer equipo inmediatamente, o en asegurar un beneficio potencial de sus ventas”, informó la cuenta de X ‘The Touchline’.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz con Bayern Múnich?

No solo le tuvieron tanta confianza que le dieron un salario de 14 millones de euros brtuos al año, Bayern Múnich confia tanto en las condiciones de Luis Díaz que lo firmó con un contrato que va hasta el 30 de junio de 2029.

