El reto que Bayern Múnich le pone a Luis Díaz: nadie lo ha hecho desde hace 95 años

Luis Díaz vive el mejor momento de su carrera. El pasado fin de semana superó la mejor temporada de su vida deportiva en cuanto a goles se refiere. Todo ello de la mano de un equipo sin igual por Europa en estas fechas en cuanto a números se refiere y que se pone el reto del siglo. Bayern Múnich sueña con tener la delantera más goleadora de una sola temporada del fútbol europeo. Aston Villa en 1931, el rival a vencer.

La goleada del último fin de semana vs. Hoffenheim hace que este Bayern Múnich tenga ya 79 goles tras 21 jornadas de la Bundesliga. Una marca donde Luis Díaz, Michael Olise o Harry Kane han sido vitales con un total de 47 tantos oficiales. El récord del campeonato alemán a estas alturas del año lo tenían los Bávaros en el 2022 con un total de 68 gritos sagrados y con un ataque incluso ya se ve superado por el del colombiano. ¿El objetivo? Sumar antes de finales de mayo más que los 128 goles que marcó Aston Villa en la liga inglesa.

“Kane, Díaz y Olise también están marcando la pauta en cuanto a goles. Con un total de 47 goles tras 21 jornadas, forman otro trío de récords en la Bundesliga. Kane marcó 24 goles, Díaz 13 y Olise 10, lo que significa que representaron más del 59 % de los 79 goles marcados. Por quinta vez en la historia de la Bundesliga, un equipo tiene tres jugadores con al menos diez goles tras 21 jornadas, pero ninguno ha sido tan prolífico como este trío”, reflexiones de la web de un Bayern Múnich orgulloso de un momento de curso donde solo se han perdido tres partidos entre todos los torneos.

Pero es que este Bayern no es solo Kane, Díaz y Olise. Los tres genios del ataque de Vincent Kompany suman el 59% de los goles del equipo, mostrando el poder goleador de otros nombres como Jamal Musiala y un centro del campo que junto a la defensa suma igualmente hasta la fecha 31 tantos. Estamos a mediados de campaña, los números sorprenden y solo quedan retos por doblegar en las próximas semanas.

Jamal, Luis Díaz, Kane y Olise, la mejor delantera de Europa en 2026: GETTY

Por Alemania miran al Aston Villa de cara. En caso de mantener el promedio goleador de estos meses por Bundesliga, Bayern Múnich superaría una marca de 1931 que ningún club ha podido superar hasta la fecha. No se tienen tan pocos partidos como en aquellas fechas, tampoco el mismo número de encuentros de clubes que actualmente compiten en la Premier, pero en Germania y de la mano de los Kane, Díaz y Olise, nada parece imposible de momento. Este sábado vs. Werder Bremen, sigue el reto por todo lo alto.

Luis Díaz, el fichaje del año en Alemania

Sus 18 goles y 14 asistencias hacen que ya supere las mejores temporadas de sus predecesores en banda izquierda como Kingsley Coman o Leroy Sané. Todo ello de la mano de una confianza del club que le ha hecho jugar de titular 28 de los 30 partidos donde estaba disponible. Lo del fin de semana pasada es solo una muestra más de que esos 70 millones de euros pagados a Liverpool, poco a poco, parecen cada día más baratos.

“Encontré un equipo muy bueno, como una familia, y un gran entrenador. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganar todo con este equipo. Desde el plano personal, sólo quiero contribuir y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias”, reflexionaba semanas atrás Luis Díaz sobre su momento de forma. Los Bávaros mandan en la Bundesliga por 6 puntos, están en octavos de la Champions League, en cuartos de Copa y amenazan el récord de Aston Villa en cuanto a tantos en una sola edición de liga. El cielo es el límite.

Datos claves

Luis Díaz suma 13 goles en la Bundesliga y un total de 18 tantos esta temporada.

