Los New England Patriots se vieron superados en el Superbowl del fin de semana contra los Seattle Seahwaks, aún así hubo un jugador que destacó pese a perder el trofeo. Christian González se llevó los aplausos y ahora firmaría una locura de contrato.

González entra en su último año de contrato como jugador ‘rookie’, y ahora para renovar tendrán que ofrecerle un contrato profesional. Medios americanos como CNN y Newsweek hablan de que el footballer de ascendencia colombiana Christian González cobraría 30 millones al año.

El contrato sería por lo menos de tres temporadas, con esto González sumaría 90 millones de dólares en su primer contrato como jugador top de la NFL, la primera división de football americano de USA.

Para hacer una comparativa, con los 30 millones al año, González cobraría más que James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Jhon Arias en conjunto, todo esto con apenas 23 años de edad.

Solo por jugar el final Superbowl, la NFL le pagó a cada jugador 300 mil dólares apróximadamente, por lo que González en su segunda temporada estuvo cerca de coronarse campeón y sumar una fortuna.

¿Quién ganó el Superbowl 2026?

Los Seattle Seahawks cobraron revancha casi una década después al vencer 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl 2026. Con la mejor defensiva de la temporada, Seattle dominó desde el primer cuarto y neutralizó a Drake Maye, frustrando el intento de remontada de New England y evitando que alcanzaran su séptimo anillo

Christian González – New England Patriots.

