Sin James y Luis Díaz tercero: El polémico Top-5 de los mejores jugadores colombianos de la historia

Una leyenda de la talla de Radamel Falcao estuvo de cumpleaños el 10 de febrero, así que se volvió a encender el debate sobre quiénes son los mejores jugadores colombianos de la historia. En esta ocasión, apareció un polémico Top-5 que no tuvo a James Rodríguez y que puso a Luis Díaz de tercero.

A pesar de que es el jugador colombiano con más títulos de la historia (24) y que fue goleador del Mundial 2014, James no tuvo los méritos suficientes para que el periodista Carlos Antonio Vélez lo incluyera entre los mejores cinco colombianos de la historia del fútbol.

Con 15 títulos en su haber, Luis Díaz no solo tiene un presente tan bueno en Bayern Múnich que es considerado como uno de los mejores extremos del mundo, ‘Lucho’ también se dio el lujo de aportar 13 goles y 7 asistencias para ganar la Premier League 2024-25 con Liverpool. Escaló posiciones en el Top-5 de Vélez.

Los 5 mejores jugadores colombianos de la historia, según Carlos Antonio Vélez

Luis Díaz y James Rodríguez jugarán el Mundial 2026 con Colombia. (Foto: Getty Images)

“Tengo mi propio escalafón y ya lo he dicho varias veces, lo que pasa es que tengo que modificar la posición. Por ejemplo, de ‘Lucho’ Díaz, a quien inicialemente tenía de quinto y de tercero ya lo tengo. ¿Quiere que le repita los cinco míos? Falcao es el uno, Valderrama el dos, el tres es ‘Lucho’ Díaz, el cuarto es, y no tengo la cupa que no lo haya visto, Willington Ortíz y el quito es Faustinno Aprilla“, afirmó Carlos Anotnio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras mayores’.

¿Quién tiene un salario más alto, James Rodríguez o Luis Díaz?

Según le informaron fuentes de la negociación al diario ‘Marca’, James Rodríguez tendrá un salario anual de 5 millones de dólares en Minnesota United FC. Unos 4.2 millones de euros, aproximadamente. Eso quiere decir que el ’10’ de la Selección Colombia gana 9.8 millones de euros menos que Luis Díaz, ya que ‘Lucho’ tiene un sueldo de 14 millones de euros al año en el Bayern Múnich.

