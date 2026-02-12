Vicente Sánchez sigue trabajando en la pretemporada de Emelec y ya ha notado la falta de delanteros con goles, por lo cual, ahora el mismo entrenador se animó a recomendar a un delantero para el club. La figura que buscarían fichar hizo 24 goles en 2025.

De acuerdo a la información de ‘Wachito’ Sánchez, Vicente Sánchez pidió el fichaje de Nicolás López, delantero uruguayo que la última temporada estuvo en Nacional de su país. En la temporada anterior fue uno de los mejores jugadores de su equipo y del campeonato.

La necesidad de contar con un nuevo delantero viene siendo un pedido de la hinchada de Emelec desde hace varias temporadas. El club ahora solo cuenta con Jaime Ayoví, mientras José ‘Tin’ Angulo define su futuro. Evidentemente faltan nombres para esta posición.

Otro goleador que ha sonado con fuerza para reforzar a Emelec es Luca Klimowicz. Todo parece indicar que el delantero que brilló en el 2024 en la LigaPro estaría muy cerca de llegar a Guayaquil y firmar con el ‘Bombillo’. De ahí que, se siga explorando más nombres.

Nicolás López podría llegar a Emelec. (Foto: GettyImages)

Nicolás López tiene contrato con Nacional y Emelec debería negociar con el club alguna alternativa para su fichaje. Sin embargo, ya el ‘Bombillo’ demostró que es capaz de fichar a este tipo de jugadores como recién lo hizo con Gonzalo Nápoli para la mitad de su cancha.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nicolás López en 2025

ver también ¡Un viejo conocido! El dirigente que reemplazaría a Francisco Egas en la FEF si no se puede postular

En la temporada 2025 con la camiseta de Nacional, Nicolás López jugó un total de 43 partidos entre todas las competencias. Marcó 24 goles y dio 6 asistencias. Fue clave para que su equipo se acabe coronando campeón. En Emelec, llegaría para ser titular.

El valor de mercado de Nicolás López

El uruguayo tiene un valor de mercado de 1.8 millones, dinero que ahora mismo es impagable para el ‘Bombillo’. Por lo cual, si se da el fichaje podría ser un préstamo con opción de compra a finales de temporada.

Encuesta¿Crees que Emelec fiche a Nicolás López? ¿Crees que Emelec fiche a Nicolás López? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis