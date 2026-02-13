Una estrella del fútbol llegó a la MLS de Estados Unidos. ¡De eso no hay dudas! James Rodríguez firmó por seis meses con Minnesota United FC con la posibilidad de extender su contrato hasta diciembre de 2026, y en una de las primeras interacciones con los hinchas, el ’10’ tuvo un gesto que le dio la vuelta al mundo.

¡Llegó a más de 44 mil reproducciones! James fue presentado el 6 de febrero de 2026 y de inmediato la gran pregunta fue cuándo podría debutar con su nuevo equipo. “Rodríguez ocupará un lugar en el roster internacional, pendiente del examen médico y de recibir su Visa P-1 y su ITC (Certificado de Transferencia Internacional)”, publicó Minnestoa United FC.

James Rodríguez tardó un par de días en aparecer en las publicaciones con sus compañeros, seguramente a la espera de su visa de trabajo, pero ya apareció en California para integrarse a la pretemporada de su nuevo equipo. Ahí se dio el encuentro con un hincha que daría de qué hablar.

Video: El gesto de James con un hincha latino que le da la vuelta al mundo

James firmó por seis meses con Minnesota United FC. (Foto: X / @mls)

Cuando un aficionado le pide una foto a su ídolo muchas veces solo hay una oportunidad. Es a todo o nada para cumplir el sueño y, sin un error ocurre, lo siento. Puede que no haya una segunda oportunidad. James confirmó que hay una excepción a la regla, y cuando esuchó “James, no me salió una más, una más”, no dudó en parar su marcha, devolverse y volver a darle una foto a un hincha latino en Estados Unidos. ¡Video!

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Minnesota United en la MLS?

Con la información de que James Rodríguez ya habría recibidó el permiso de trabajo, todo apunta a que el ’10’ de la Selección Colombia estará listo para debutar cuando Minnestoa United FC visite a Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. por la primera fecha de la MLS 2026.

