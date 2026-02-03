“Enzo Fernández está harto de Londres, su sueño es jugar en el Real Madrid”

Enzo Fernández es noticia en España y una vez más por Real Madrid. Afirman que el centrocampista de la Selección Argentina tiene en mente llegar algún día a los merengues. Su vida en Londres no sería del agrado del volante tal y como ocurriese con Julián Alvarez en Manchester City. Se habla de ofrecimientos para buscar un paso al frente de los blancos.

“Se ha ofrecido un gran jugador que le vendría bastante bien. Fue el mejor jugador joven del Mundial de Qatar…Hablamos de Enzo Fernández…Está en el Chelsea y harto de Londres. Londres para un argentino, con tanta lluvia, no le mola mucho. Su sueño es jugar en el Real Madrid”, declaraciones del periodista Eduardo Inda en las últimas horas y por El Chiringuito. No es la primera vez que se pone al ex River Plante en la órbita de los merengues.

La casa blanca del fútbol, en este escenario desvelado por Inda, lleva meses buscando un volante que pueda tomar las riendas del equipo. Lo pidió Carlo Ancelotti tras el retiro de Toni Kroos. Lo pidió Xabi Alonso tras el adiós de Luka Modric y Álvaro Arbeloa sufre dichas ausencias en un medular con más músculo que organizadores en el último tiempo. Para el periodista Enzo encaja de lleno con lo que más castiga al Rey de Europa en cada jornada.

Para Chelsea ni mucho menos el jugador se encuentra en venta. Las informaciones desveladas en España por estas horas tasan a Enzo Fernández en sumas cercanas a los 140 millones de euros. Si Real Madrid accediese a pagar dichas cifras, hablaríamos del fichaje más caro en los más de 120 años de la entidad. En verano, donde en caso de ausencia de títulos se espera por una revolución de la plantilla, veremos que escenario puede armarse.

Enzo Fernández ya visitó a Real Madrid con Chelsea en el 2023: GETTY

Recordemos que el argentino fichó por Chelsea tras el Mundial de Qatar 2022. Una suma de 121 millones de euros pagaron los blues al Benfica por un volante que apenas tenía 6 meses en el fútbol europeo. El resto en cuanto a números y conquistas se refiere, deja el palmarés de Enzo por el oeste de Londres en 150 partidos, 27 goles, 27 asistencias y tanto la Conference League como la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA disputado en USA. En la capital de España afirman que se ha ofrecido al Real Madrid. Trama abierta.

Enzo Fernández, un escenario similar al de Julián Alvarez

¿Por qué dos jugadores top pueden pensar en abandonar la mejor liga del mundo en plena explosión de sus carreras? Las informaciones de Inda coindicen con muchos de los motivos que en su día llevaron a que Julián Alvarez dejase Manchester City. El clima del Reino Unido, la ausencia de sol para futbolistas nacidos cerca de la línea ecuatorial, la lluvia y la cultura de un país diferente a mucho de lo que conocemos en LATAM, hitos claves para buscar un destino en Europa para ambos jugadores. Además, no olvidemos, Enzo y La Araña son íntimos desde su paso por River.

Julián Alvarez dejó el City para ser primera espada claro, para abandonar la suplencia de Erling Haaland y para darle comodidad a una familia que en Manchester apenas salía de su piso. Por Madrid encontró titularidad, un clima más amable para el sudamericano y una residencia enorme para incluso empezar una familia. No son hitos menores, son cuestiones que juegan en las cabezas de las nuevas generaciones y que veremos si como con La Araña, acercan a Enzo a la capital de España.

