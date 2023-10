Xabi Alonso y Bayer Leverkusen siguen reventando a base de goles una Bundesliga donde los rumores que relacionan al entrenador vasco con Real Madrid no se detienen. Die Werkself se defienden de las especulaciones de la prensa y avisan sobre el futuro a corto plazo de su DT. Alemania, revolucionada por el ex Real Sociedad.

Por donde empezar a la hora de hablar del Leverkusen de Alonso. Tras seis jornadas el equipo es líder en la Bundesliga con 5 victorias y un empate, con 20 goles a favor y un fútbol ofensivo que enamora a toda Europa. Los rumores de The Athletic en relación con Bayern Múnich, Liverpool y Real Madrid llegan ya incluso a ruedas de prensa donde el vasco se blinda. Tiene contrato hasta el 2026, no olvidemos.

“¿Entrar al Real Madrid? Es demasiado pronto. Estamos en septiembre. Por eso no es un problema. Por supuesto que estoy concentrado. Hemos empezado bien la temporada y debo ser el primero en seguir concentrado. Los jugadores conocen el negocio del fútbol“, fueron las últimas palabras de Alonso desde una ciudad de Leverkusen donde de momento nadie está dispuesto a perderle.

Leverkusen se defiende

The Athletic hablaba días atrás de un Bayer que ni mucho menos iba a poner complicaciones a su DT a la hora de poder marcharse a la casa blanca cuando Carlo Ancelotti deje su cargo, pero algo cambió. Voces oficiales como la de Simón Rolfes ( director deportivo) anuncian que Leverkusen no tiene intención de desprenderse de un Xabi Alonso que solo unas semanas atrás no olvidemos, firmó una renovación clave para el proyecto más sorprendente del curso en Alemania. El líder de la Bundesliga, tranquilo ante los rumores.

“Hay un acuerdo por el que extendió su contrato hace no tantas semanas. Y no lo hizo simplemente porque sí sino porque sabe que tiene un gran proyecto aquí. Tiene un muy buen equipo, un muy buen cuerpo técnico y un apoyo total en nuestro club. Eso es lo que nos motiva a él y a nosotros. Y creo que eso también se puede ver en los jugadores. Por eso amplió su contrato. Que habrá rumores, está bien, eso sucede. Pero si todos los rumores fueran ciertos…la mitad del once inicial no estaría hoy en el campo“, palabras de Rolfes en las últimas horas. Leverkusen confía en retenerle más allá del verano del 2024.

Xabi Alonso, Raúl y Álvaro Arbeloa, los primeros candidatos de Real Madrid de cara a la próxima temporada. Brasil espera a Carlo Ancelotti y si bien el vasco encaja en todo el Bernabéu, por Leverkusen ya responden a quienes se encuentran interesados en un DT que con apenas 41 años encima, ha conseguido el mejor inicio de Bundesliga en la historia de su club.

