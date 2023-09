Real Madrid entrena por estas horas con la baja de David Alaba como novedad y con un ojo puesto en ese Girona que asoma en el horizonte, pero las informaciones alrededor del conjunto Merengue recorren la prensa sin descanso. La trama Xabi Alonso–Carlo Ancelotti, con importantes novedades desde la ciudad de Leverkusen.

Es vasco, tal y como hemos contado en Bolavip desde mayo del 2022, supone uno de los nombres que mejor encajan puertas adentro del Real Madrid para tomar el cargo de Carlo Ancelotti cuando este de por finalizado por paso por el Santiago Bernabéu. Brasil espera, el italiano apunta a ir en verano del 2024 y Alonso no deja de ganar enteros en una Bundesliga donde lucha contra los gigantes. Alemania, un espectacular lugar de fogueo pensando en la casa blanca.

“Yo he tenido a Xabi como jugador, tiene un conocimiento del fútbol muy grande. Espero que él, Raúl y Arbeloa tengan algún día la posibilidad de entrenar al Real Madrid”, palabras del propio Ancelotti para rendirse al joven DT. Leverkusen, donde renovó hace meses en una extensión que le amarra hasta el 2026, empieza a filtrar su postura alrededor de todo el ruido generado.

Puertas abiertas

The Athletic y sus corresponsables no dudan: por Leverkusen no ignoran que Alonso gusta en Liverpool, Múnich y Madrid de cara al futuro. Xabi se ha ganado el respeto de Europa por un trabajo en la Bundesliga que no para de crecer, pero al que ni mucho menos se le amarrará en caso de decir adiós.

El medio apunta que si a Xabi Alonso le ofrecen el puesto de entrenador en Real Madrid para la próxima temporada y decide aceptarlo, Leverkusen no lo mantendrá contra su voluntad. The Athletic indica que los alemanes intentarán gestionar ese proceso de una manera que minimice las interrupciones en el cambio de mano. De momento, Bayer no ha recibido ninguna indicación de que quiera seguir ir a la casa blanca.

Todo se definirá a finales de curso, pero por The Athletic no dudan que Alonso será el único dueño de su futuro. Real Madrid espera, toma nota de cada encuentro de su Leverkusen por Alemania y aguardará a finales de campaña para tomar decisiones. Es junto a Raúl, quienes más suenan para tomar un equipo que en 2024 mutará en diversas líneas.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid volvió a la victoria ante Las Palmas y, ahora, aguarda por el próximo partido de LaLiga de España. Será ni más ni menos que ante el sorprendente líder del torneo, Girona, el próximo sábado 30 de septiembre en el Estadio Municipal de Montilivi.

La formación de Real Madrid versus Girona

Real Madrid será visitante ante Girona y Carlo Ancelotti prepara una formación con algunas nuevas. Kepa seguirá en el arco del cuadro madrileño en este duelo; en defensa estaría acompañado por Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho y Ferland Mendy; mediocampo con Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham; para dejar en ataque a Rodrygo y Vinicius.