Bienvenidos a la última jornada antes de la llegada de una nueva UEFA Champions League. La Copa de Europa estrenará formato­ como sorteo mañana en una gala por la ciudad de Nyon donde se vienen muchas novedades. Estos son los partidos que llegarán esta tarde de cara a completar los 36 clasificados a la cita de este jueves. Inicia una nueva era del mejor torneo de clubes del planeta. Real Madrid, Manchester City o Barcelona toman nota. Estrella Roja, uno de los protagonistas de día.

Los cambios ya son más que conocidos. Final de la fase de grupos como la conocemos, llegada de una liguilla completa de 36 clubes. 8 partidos por equipo y ante rivales distintos. Partidos de este fase hasta enero e incluso cupos a repartir por coeficiente UEFA. La nueva Champions ya está aquí y estos son los choques que quedan de cara a completar los cuatro bombos que mañana deciden a suerte de media Europa.

Qarabag vs. Dinamo Zagreb (0-3 el global), Estrella Roja vs. Bodo (1-2), Slovan Bratislava vs. Midtjylland (1-1) y finalmente Slavia Praga vs. Lille (0-2) completarán todo en esta jornada de miércoles. No olvidemos que ayer otros viejos conocidos del torneo como RB Salzburgo, Sparta Praga o Young Boys acabaron de completar su clasificación a la siguiente fase de un torneo que mañana desde las 17:00 hora local suiza abre oficialmente su primera gran fase completa. Quedan solo cuatro cupos por conocerse.

¿Qué equipos ya están dentro? En el Bombo 1 surgen potencias de la talla de: Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter Milán, B. Dortmund, RB Leipzig y Barcelona. Todos partirán como cabezas de serie y si bien tendrán que verse las caras con un par de equipos de esta zona, estarán sobre todo atentos a los rivales de un Bombo 2 con históricos de peso. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, AC Milan y Shakhtar, segundo grupo de aspirantes a meterse en las fases de octavos y playoff.

El Allianz Arena de Múnich, sede de la final de la Champions League 2024/2025: IMAGO

Feyenoord, Sporting de Portugal, PSV, Celtic, Salzburgo y Young Boys completan el Bombo 3 de una Champions que mantiene algunas normas inamovibles. No se podrán enfrentar dos equipos del mismo país, así como que los ocho primeros de la fase de liguilla irán directamente a octavos. Del 9 lugar de la tabla al 24 se armarán los playoff de cara al mes de febrero. ¿Quieren cierran todo hasta aquí? Mónaco, Aston Villa, Bolonia, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest y Sparta de Praga.

UEFA se rinde a CR7 en su nueva Champions

Habrá homenaje a Cristiano Ronaldo en la gala de este jueves. De cara al evento, el propio presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dejó reflexiones de peso alrededor del valor que CR7 ha tenido en la historia moderna del certamen: “Es una de las estrellas más brillantes de la Champions League. Sus extraordinarios logros goleadores en la competición parecen destinados a resistir la prueba del tiempo y suponen un reto extraordinario para las generaciones futuras”.

Ya no se irá de Champions a Europa League

Lo que durante años fue una fórmula para seguir con vida en Europa termina esta misma campaña. Tras el final de la fase de grupos tal y como la conocemos, ya no habrá equipos que empiecen la temporada en un torneo y acaben en otro gracias a ser terceros en sus respectivos grupos. Cualquier equipo eliminado en esta Champions vía liguilla o playoffs se despide del panorama europeo hasta el verano del 2025.

¿Quién es el goleador de la Champions 2024/2025?

La existencia de hasta tres fases previas para llegar al sorteo de mañana deja ya a nombres puntuales en lo más alto de la clasificación. Olávio Vieira dos Santos Júnior, Juninho, delantero del Qarabag de Azerbaiyán, es hasta la fecha el máximo anotador de la nueva Champions con un total de 6 tantos hasta aquí. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Harry Kane o Lautaro Martínez inician su camino mañana.