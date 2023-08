Semana clave de cara al futuro de una Liga de Campeones que pese a la fuga de estrellas rumbo a Arabia Saudita y de la salida de nombres puntuales como Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo de sus competencias, iniciará en las próximas horas el último bastión rumbo una fase de grupos donde todo se encuentra preparado de cara al último día de agosto. Encontrar el grupo de la muerte puede ser más fácil de lo que parece.

Amberes vs. AEK Atenas, Rakow vs. Copenhague, Rangers vs. PSV, Maccabi Haifa vs. Young Boys, Molde vs. Galatasaray y Braga vs. Panathinaikos, las eliminatorias que quedan por definirse para completar los bombos y de esta manera saber cual será el camino de los 32 participantes de una Champions League 2023/2024 que pronto marcará el camino de cada semana. 1 de junio en Londres, la definición del certamen.

Los 22-23 de agosto tendrán los partidos de ida y 29-30 los de vuelta. Apenas 24 horas más tarde Mónaco será la sede para conocer no solo al ganador del premio al jugador del año de la UEFA, sino igualmente el recorrido que habrá que hacer para arrebatarle la corona a un Manchester City que parte como vigente campeón y máximo favorito al título. Europa, lista para otra temporada de élite.

El grupo de la muerte

Es el gran tema de conversación previo a cada sorteo. Desde hace años que las horas previas al sorteo se encuentran marcadas por conocer que equipos tendrán más trabajo desde el primer día. Si miramos los bombos que se encuentran prácticamente cerrados, la ecuación parece más que sencilla. Las normas recordemos, pasan por entender que dos equipos del mismo país no pueden cruzarse hasta cuartos de final.

Manchester City, Sevilla, Barcelona, Nápoles, Bayern, PSG, Benfica y Feyenoord abren la contienda. Son los equipos del bombo 1 al llegar como vigentes campeones de sus ligas locales, de la propia UCL o incluso de la Europa League. Partir de este grupo ayuda sí, pero ni mucho menos asegura un camino amable. El segundo colectivo de equipos cuenta con Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético, Leipzig, Oporto y Arsenal.

La magia empieza por los últimos dos bombos. A la espera de saber que ocurrirá con las eliminatorias mencionadas, vemos como Shakhtar, AC Milan, Salzburgo, Lazio, Estrella Roja, Real Sociedad, Celtic, Newcastle, Lens y Unión Berlín cerrarán el sorteo del próximo 31. Rossoneri y las Urracas, máximos riesgos.

¿Cómo puede quedar un grupo de la muerte? Tranquilamente podríamos ver uno conformado por Bayern Múnich-Real Madrid-Newcastle-AC Milan. ¿Otra combinación? Barcelona, Borussia Dortmund, Lazio y las Urracas de los jeques de Riad. Todo se define el próximo 31 de agosto en una ciudad de Mónaco donde el camino rumbo a la ciudad de Londres para el 01/06/2024 comienza de manera definitiva.

Bombos Champions League

1: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Nápoles, Bayern, PSG, Benfica y Feyenoord.

2: Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético, Leipzig, Oporto y Arsenal.

3: Shakhtar, Milan, Salzburgo, Lazio y Estrella Roja.

4: Real Sociedad, Celtic, Newcastle, Lens y Union Berlín.