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Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter vs. Shakhtar Donetsk , Champions League
Inter vs. Shakhtar Donetsk , Champions League

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El arranque en esta Champions dejó a los dos equipos con la obligación de reaccionar, aunque por motivos distintos. Inter necesita sumar de una vez y Shakhtar Donetsk llega con el envión de haber ganado sus últimos compromisos.

Con apenas dos fechas jugadas en la fase de liga, el partido puede marcar un quiebre en la tabla general para cualquiera de los dos.

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La actualidad de ambos equipos

Inter todavía no pudo sumar en esta Champions y esa cuenta en cero empieza a pesar. El golpe más duro fue la caída 3-4 de local ante Club Brugge, un resultado que dejó dudas atrás y adelante. Fuera de Europa, el funcionamiento no fue tan malo: goleó 3-0 a Parma y después ganó 3-1 como visitante ante Bologna, así que la idea de equipo no está quebrada, pero en la Champions necesita traducir eso en puntos.

Shakhtar Donetsk llega de otro planeta anímico. Ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente por 2-1 ante Kolos, y en la fase de liga ya tiene 4 puntos en dos presentaciones. Esa diferencia en el envión hace que el equipo ucraniano llegue a Milán sin nada que perder y con la confianza de quien no conoce la derrota en el último mes.

El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Inter, que ganó 3 de los 7 cruces y nunca perdió ante Shakhtar Donetsk. Los otros cuatro quedaron en empate, varios de ellos sin goles, lo que marca que también hay antecedentes de partidos muy cerrados. Eso sí, cuando Inter se impuso lo hizo con contundencia: la diferencia de gol global es de 10 a 1 a su favor.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/11/2021Inter vs. Shakhtar Donetsk2-0UEFA Champions League
28/09/2021Shakhtar Donetsk vs. Inter0-0UEFA Champions League
09/12/2020Inter vs. Shakhtar Donetsk0-0UEFA Champions League
27/10/2020Shakhtar Donetsk vs. Inter0-0UEFA Champions League
17/08/2020Inter vs. Shakhtar Donetsk5-0UEFA Europa League
24/08/2005Inter vs. Shakhtar Donetsk1-1UEFA Champions League
10/08/2005Shakhtar Donetsk vs. Inter0-2UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Inter suma 0 puntos en el torneo.
  • Shakhtar Donetsk suma 4 puntos tras vencer a Kolos, AEK Athens y Veres Rivne.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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