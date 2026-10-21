Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El arranque en esta Champions dejó a los dos equipos con la obligación de reaccionar, aunque por motivos distintos. Inter necesita sumar de una vez y Shakhtar Donetsk llega con el envión de haber ganado sus últimos compromisos.
Con apenas dos fechas jugadas en la fase de liga, el partido puede marcar un quiebre en la tabla general para cualquiera de los dos.
La actualidad de ambos equipos
Inter todavía no pudo sumar en esta Champions y esa cuenta en cero empieza a pesar. El golpe más duro fue la caída 3-4 de local ante Club Brugge, un resultado que dejó dudas atrás y adelante. Fuera de Europa, el funcionamiento no fue tan malo: goleó 3-0 a Parma y después ganó 3-1 como visitante ante Bologna, así que la idea de equipo no está quebrada, pero en la Champions necesita traducir eso en puntos.
Shakhtar Donetsk llega de otro planeta anímico. Ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente por 2-1 ante Kolos, y en la fase de liga ya tiene 4 puntos en dos presentaciones. Esa diferencia en el envión hace que el equipo ucraniano llegue a Milán sin nada que perder y con la confianza de quien no conoce la derrota en el último mes.
El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Inter, que ganó 3 de los 7 cruces y nunca perdió ante Shakhtar Donetsk. Los otros cuatro quedaron en empate, varios de ellos sin goles, lo que marca que también hay antecedentes de partidos muy cerrados. Eso sí, cuando Inter se impuso lo hizo con contundencia: la diferencia de gol global es de 10 a 1 a su favor.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/11/2021
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|2-0
|UEFA Champions League
|28/09/2021
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-0
|UEFA Champions League
|09/12/2020
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|0-0
|UEFA Champions League
|27/10/2020
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-0
|UEFA Champions League
|17/08/2020
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|5-0
|UEFA Europa League
|24/08/2005
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|1-1
|UEFA Champions League
|10/08/2005
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Inter suma 0 puntos en el torneo.
- Shakhtar Donetsk suma 4 puntos tras vencer a Kolos, AEK Athens y Veres Rivne.