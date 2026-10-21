Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El arranque en esta Champions dejó a los dos equipos con la obligación de reaccionar, aunque por motivos distintos. Inter necesita sumar de una vez y Shakhtar Donetsk llega con el envión de haber ganado sus últimos compromisos.

Con apenas dos fechas jugadas en la fase de liga, el partido puede marcar un quiebre en la tabla general para cualquiera de los dos.

La actualidad de ambos equipos

Inter todavía no pudo sumar en esta Champions y esa cuenta en cero empieza a pesar. El golpe más duro fue la caída 3-4 de local ante Club Brugge, un resultado que dejó dudas atrás y adelante. Fuera de Europa, el funcionamiento no fue tan malo: goleó 3-0 a Parma y después ganó 3-1 como visitante ante Bologna, así que la idea de equipo no está quebrada, pero en la Champions necesita traducir eso en puntos.

Shakhtar Donetsk llega de otro planeta anímico. Ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente por 2-1 ante Kolos, y en la fase de liga ya tiene 4 puntos en dos presentaciones. Esa diferencia en el envión hace que el equipo ucraniano llegue a Milán sin nada que perder y con la confianza de quien no conoce la derrota en el último mes.

El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Inter, que ganó 3 de los 7 cruces y nunca perdió ante Shakhtar Donetsk. Los otros cuatro quedaron en empate, varios de ellos sin goles, lo que marca que también hay antecedentes de partidos muy cerrados. Eso sí, cuando Inter se impuso lo hizo con contundencia: la diferencia de gol global es de 10 a 1 a su favor.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/11/2021 Inter vs. Shakhtar Donetsk 2-0 UEFA Champions League 28/09/2021 Shakhtar Donetsk vs. Inter 0-0 UEFA Champions League 09/12/2020 Inter vs. Shakhtar Donetsk 0-0 UEFA Champions League 27/10/2020 Shakhtar Donetsk vs. Inter 0-0 UEFA Champions League 17/08/2020 Inter vs. Shakhtar Donetsk 5-0 UEFA Europa League 24/08/2005 Inter vs. Shakhtar Donetsk 1-1 UEFA Champions League 10/08/2005 Shakhtar Donetsk vs. Inter 0-2 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis