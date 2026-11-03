Alineaciones de Shakhtar Donetsk y Sporting por la Champions League: formaciones probables

Shakhtar Donetsk y Sporting se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio Stamford Bridge por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Shakhtar Donetsk recibe a Sporting este martes 3 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk viene de caer 0-1 ante Inter y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Sporting viene de caer 2-3 ante LASK y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y Sporting

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vinícius Tobias, Valerii Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique, Alisson, Isaque, Oleh Ocheretko, Marlon Gomes, Gleiker Mendoza, Kauã Elias. DT: Arda Turan.

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Maxi Araújo, João Pedro Simões, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Geny Catamo, Luís Suárez, Flávio Gonçalves.

La previa de Shakhtar Donetsk y Sporting: todo lo que hay que saber