No será una edición de Champions League más porque después de 19 temporadas Lionel Messi no dijo presente. La fase de grupos puso primera marcha y luego de la victoria de Barcelona vs. Royal Antwerp, el equipo español le envió un enigmático mensaje a Leo tras el gol de Joao Félix.

Barcelona saltó a la cancha del estadio Olímpico de Montjuic y no tuvo piedad con su rival. Primero se reportó Félix en el marcador, luego llegó una anotación de Robert Lewandowski y con un autogol de Jelle Bataille, el Barça se fue 3 a 0 al descanso de medio tiempo. El mensaje para Messi estaba cerca de llegar.

Gavi anotó el cuarto gol y al minuto 21 del segundo tiempo iba a llegar la segunda anotación de Joao Félix que sería el puntia pie inicial para que Barcelona le enviara un enigmático mensaje a Leo Messi. Todo se iba a tratar de un gran recuerdo de la final de la Champions League 2008-09.

El enigmático mensaje del Barcelona para Messi tras el gol de Félix en Champions

Para aquellos que no son de recordar muy fácil las cosas sería una pregunta más que se hace en X (Twitter) en vísperas de generar interacciones, pero aquellos fanáticos de Barcelona que no pueden olvidar a Messi entendieron de inmediato cuál fue el enigmático mensaje del equipo español para Leo.

La cuenta oficial del Barcelona en español de X publicó una foto del segundo gol de Joao Félix en la victoria 5 a 0 contra Royal Antwerp. La fotografía era tan parecida a la anotación de Lionel Messi en final de la Champions League 2008-09 que el community manager escribió: “¿A qué os recuerda esta imagen?“. La lluvia de mensajes para y sobre Leo empezó en 3, 2, 1…

El gol de Messi que compararon con uno de Joao Félix en Champions League

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. João Cancelo (Manchester City) y João Félix (Atlético de Madrid), en tanto, llegaron como cedidos.