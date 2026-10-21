Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con el envión de una victoria reciente y eso le pone un condimento extra a la noche europea. El Betis quiere consolidarse entre los puestos de arriba de la fase de liga y el Feyenoord necesita sumar para no quedar relegado del todo.

La fase de liga de la Champions no perdona y cada punto pesa para meterse entre los primeros puestos. Un triunfo acomoda a cualquiera de los dos en la pelea por los octavos directos.

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega entonado tras ganarle 3-2 al Porto de local, un resultado que lo dejó con 6 puntos en dos presentaciones y en la décima posición de la tabla general. Antes de eso también había sumado de a tres como visitante ante el Lille, así que el equipo verdiblanco acumula dos triunfos consecutivos en la competencia.

El Feyenoord viene de un envión anímico similar, con un 3-2 ante el Como 1907 que le permitió respirar después de la dura caída 5-1 frente al Barcelona como visitante. Con 3 puntos y la casilla 24, el equipo neerlandés necesita encadenar otro resultado positivo para no quedar lejos de la zona de clasificación.

El historial entre Betis y Feyenoord

Apenas hay un antecedente entre ambos y quedó para el Betis, que se impuso 2-1 en enero de 2026. Es poca historia para sacar conclusiones, pero el único precedente favorece a los españoles.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2026 Betis vs. Feyenoord 2-1 UEFA Europa League

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Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis