Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con el envión de una victoria reciente y eso le pone un condimento extra a la noche europea. El Betis quiere consolidarse entre los puestos de arriba de la fase de liga y el Feyenoord necesita sumar para no quedar relegado del todo.
La fase de liga de la Champions no perdona y cada punto pesa para meterse entre los primeros puestos. Un triunfo acomoda a cualquiera de los dos en la pelea por los octavos directos.
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega entonado tras ganarle 3-2 al Porto de local, un resultado que lo dejó con 6 puntos en dos presentaciones y en la décima posición de la tabla general. Antes de eso también había sumado de a tres como visitante ante el Lille, así que el equipo verdiblanco acumula dos triunfos consecutivos en la competencia.
El Feyenoord viene de un envión anímico similar, con un 3-2 ante el Como 1907 que le permitió respirar después de la dura caída 5-1 frente al Barcelona como visitante. Con 3 puntos y la casilla 24, el equipo neerlandés necesita encadenar otro resultado positivo para no quedar lejos de la zona de clasificación.
El historial entre Betis y Feyenoord
Apenas hay un antecedente entre ambos y quedó para el Betis, que se impuso 2-1 en enero de 2026. Es poca historia para sacar conclusiones, pero el único precedente favorece a los españoles.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2026
|Betis vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Betis suma 6 puntos tras vencer a Porto y Lille.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.