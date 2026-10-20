Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. La Roma llega golpeada tras caer en los últimos minutos ante el Real Madrid y necesita reaccionar rápido antes de que la fase de grupos se le escape de las manos.

Con apenas un punto en dos presentaciones, el equipo italiano no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los puestos que dan continuidad en el torneo. Enfrente tiene al único equipo que todavía no sumó en esta Champions.

La actualidad de ambos equipos

La Roma arrastra una floja arrancada: empató en su debut como visitante ante el Fenerbahce y después cayó 4-3 de local frente al Real Madrid, un resultado que dolió por cómo se dio sobre el final. Con esos números quedó en la zona baja de la tabla general y necesita puntos ya para no quedar al margen de los octavos.

El Slovan Bratislava, en cambio, atraviesa un presente mucho más duro. Perdió sus dos partidos con diferencias abultadas, primero 6-1 ante el PSG como visitante y luego 3-0 de local contra el Stuttgart, y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga. Llega a Roma sin margen de error y con la necesidad urgente de mostrar otra cara.

El historial entre Roma y Slovan Bratislava

El historial entre ambos es corto pero parejo en el resultado global: se enfrentaron solo dos veces, con una victoria para el Slovan Bratislava y un empate, sin triunfos para la Roma. En la suma de goles también se impuso el equipo eslovaco, con dos tantos contra uno. Esos antecedentes datan de 2011, cuando igualaron 1-1 en Roma y después el Slovan se quedó con el 1-0 en la revancha.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/08/2011 Roma vs. Slovan Bratislava 1-1 UEFA Europa League 18/08/2011 Slovan Bratislava vs. Roma 1-0 UEFA Europa League

Publicidad

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis