PSG y Roma se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Parc des Princes, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. El PSG llega como una aplanadora y la Roma necesita un resultado para no quedar afuera de los puestos de clasificación. La diferencia en la tabla es abismal, pero en Champions cualquier sorpresa pesa doble.

Para el PSG es una chance de asegurar su lugar entre los primeros puestos, mientras que para la Roma el partido empieza a ser una cuestión de supervivencia en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El PSG viene de una goleada categórica por 6-0 ante Villarreal y acumula tres triunfos seguidos en la competencia, incluyendo victorias ante Barcelona y Manchester City. Esa racha lo tiene segundo en la tabla general con 12 puntos, a un paso de los puestos de privilegio.

La Roma, en cambio, llega golpeada tras caer 3-2 ante Manchester United y arrastra un andar irregular: ganó uno, perdió dos de sus últimos tres. Con apenas 4 puntos está 23° y necesita sumar de manera urgente si quiere seguir con chances de meterse entre los clasificados.

El historial entre PSG y Roma

El antecedente entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en un amistoso de 2017 que terminó 1-1 en Roma. No hay mucho más para rescatar de la historia reciente entre estos dos clubes a nivel oficial.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 20/07/2017 Roma vs. PSG 1-1 International Champions Cup

Publicidad

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis