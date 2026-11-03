Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega con apenas tres puntos y la urgencia de cortar una racha de dos derrotas seguidas en Europa. Roma, en cambio, se mueve con la confianza de quien acaba de golear y quiere seguir escalando posiciones.

Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en esta fase de la Champions, y un traspié más complica el camino a octavos.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United viene de caer 1-4 como visitante ante el Como 1907 y antes había perdido 0-2 frente al Atlético de Madrid, así que llega golpeado y 21° en la tabla general con apenas tres unidades en tres presentaciones. La única alegría reciente fue un triunfo cómodo por 4-0 ante el Sabah FK, pero eso quedó lejos en el calendario y no alcanza para tapar el presente irregular del equipo inglés.

Roma llega en otra sintonía: goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava en su último compromiso, aunque antes había sufrido una caída por 3-4 frente al Real Madrid que dejó en claro que también tiene puntos flojos en defensa. Con 4 puntos y el puesto 15, el equipo italiano necesita ratificar que puede sostener el nivel mostrado ante los eslovacos si quiere meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

El historial entre Manchester United y Roma

El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una clara ventaja para el Manchester United, que ganó seis veces por apenas dos triunfos de Roma y un empate. La diferencia de gol también lo respalda: 24 contra 11 a favor del equipo inglés.

Los últimos cruces fueron en la Champions League 2021, cuando Roma ganó 3-2 en uno y el United respondió con un contundente 6-2 en el global de aquella serie. Desde entonces no volvieron a verse las caras, así que este martes reabren una historia que, en el papel, favorece a los ingleses.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/05/2021 Roma vs. Manchester United 3-2 UEFA Europa League 29/04/2021 Manchester United vs. Roma 6-2 UEFA Europa League 26/07/2014 Manchester United vs. Roma 3-2 International Champions Cup 09/04/2008 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 01/04/2008 Roma vs. Manchester United 0-2 UEFA Champions League 12/12/2007 Roma vs. Manchester United 1-1 UEFA Champions League 02/10/2007 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 10/04/2007 Manchester United vs. Roma 7-1 UEFA Champions League 04/04/2007 Roma vs. Manchester United 2-1 UEFA Champions League

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Manchester United suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Roma suma 4 puntos en el torneo.