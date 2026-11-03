Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega con apenas tres puntos y la urgencia de cortar una racha de dos derrotas seguidas en Europa. Roma, en cambio, se mueve con la confianza de quien acaba de golear y quiere seguir escalando posiciones.
Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en esta fase de la Champions, y un traspié más complica el camino a octavos.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United viene de caer 1-4 como visitante ante el Como 1907 y antes había perdido 0-2 frente al Atlético de Madrid, así que llega golpeado y 21° en la tabla general con apenas tres unidades en tres presentaciones. La única alegría reciente fue un triunfo cómodo por 4-0 ante el Sabah FK, pero eso quedó lejos en el calendario y no alcanza para tapar el presente irregular del equipo inglés.
Roma llega en otra sintonía: goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava en su último compromiso, aunque antes había sufrido una caída por 3-4 frente al Real Madrid que dejó en claro que también tiene puntos flojos en defensa. Con 4 puntos y el puesto 15, el equipo italiano necesita ratificar que puede sostener el nivel mostrado ante los eslovacos si quiere meterse de lleno en la pelea por la clasificación.
El historial entre Manchester United y Roma
El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una clara ventaja para el Manchester United, que ganó seis veces por apenas dos triunfos de Roma y un empate. La diferencia de gol también lo respalda: 24 contra 11 a favor del equipo inglés.
Los últimos cruces fueron en la Champions League 2021, cuando Roma ganó 3-2 en uno y el United respondió con un contundente 6-2 en el global de aquella serie. Desde entonces no volvieron a verse las caras, así que este martes reabren una historia que, en el papel, favorece a los ingleses.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/05/2021
|Roma vs. Manchester United
|3-2
|UEFA Europa League
|29/04/2021
|Manchester United vs. Roma
|6-2
|UEFA Europa League
|26/07/2014
|Manchester United vs. Roma
|3-2
|International Champions Cup
|09/04/2008
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|01/04/2008
|Roma vs. Manchester United
|0-2
|UEFA Champions League
|12/12/2007
|Roma vs. Manchester United
|1-1
|UEFA Champions League
|02/10/2007
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|10/04/2007
|Manchester United vs. Roma
|7-1
|UEFA Champions League
|04/04/2007
|Roma vs. Manchester United
|2-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.