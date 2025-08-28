La Fase de Liga de la Champions League 2025-2026 quedó estructurada. Tras una larga espera, se definieron cuáles serán los cruces de los 36 equipos presentes en esta etapa del certamen.

Una vez más, el formato considerará una tabla de posiciones con todas las instituciones. Cada escuadra se medirá ante ocho rivales (cuatro encuentros de local y cuatro de visita) en esta ronda.

Una vez concluidos tales enfrentamientos, los ocho mejores calificados clasificarán directamente a los octavos de final. En tanto, desde el noveno al vigesimocuarto se medirán en play-offs. ¿Y el resto? Quedará eliminado.

Punto importante: esta fase de la competencia más prestigiosa de Europa comenzará el 16 de septiembre. La octava y última fecha está pactada para el 28 de enero de 2026.

A su vez, cabe destacar que Paris Saint-Germain es el vigente campeón. El gigante francés se coronó monarca luego de golear 5-0 en la final (disputada en Múnich) a Inter de Milán.

Los cruces de la Fase de Liga de Champions League

Estos son los duelos para PSG, Real Madrid, Man. City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, B. Dortmund y Barcelona.

Estos son los partidos de Arsenal, B. Leverkusen, A. de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt y Brujas.

Estos son los compromisos para Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting de Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt y O. de Marsella.