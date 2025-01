Cobreloa se sigue reforzando de cara a la temporada 2025, en la cual competirán en Primera B. Los Zorros incorporaron al arquero Álvaro Salazar, quien se formó en Colo Colo y cuenta en experiencia en Barnechea, Universidad de Concepción, Palestino, Unión Española y Unión San Felipe.

El oriundo de Linares atiende el llamado de BOLAVIP y confiesa que llega con buenas expectativas a Calama: “Muy contento, muy ilusionado, muy motivado con mi llegada a Cobreloa. Sé que llego a un equipo grande, a un equipo muy importante en el fútbol chileno. Lo tomo con la responsabilidad que merece y con mucha ilusión de tener una gran temporada este 2025”.

Salazar ya respira toda la identificación que tiene el club con la ciudad: “Llevo unas pocas horas acá en Calama y me he dado cuenta cuanto se identifica la ciudad con el club y eso es súper importante para mí y para el equipo de sentir este apoyo, una de las primeras cosas como objetivo es hacerse fuerte de local”.

El guardameta es conocido por el DT del equipo: “Al profe César (Bravo) lo conozco de Unión Española, las últimas semanas se intensificó el diálogo, sobre todo con él y por ahí fue donde más apuramos mi llegada acá al club. Eso es súper importante, tener la confianza del entrenador, del conocimiento tanto de él hacia mí y de yo con él. Súper contento, súper motivado con iniciar ya mañana a competir y poder tener un buen año”.

Álvaro Salazar ya palpita la identificación de los Zorros con la ciudad. (Foto: Photosport)

Álvaro Salazar llega con la expectativa de ganarse un puesto en Cobreloa

Hace algún tiempo trascendió a nivel medios que Álvaro Salazar llegaba como segundo arquero al cuadro loíno. Sobre esto le consultamos al golero, quien desmiente tajantemente estas versiones y asegura que viene a competir por un puesto.

“La principal razón por la que tomo el desafío de venir a Cobreloa, es porque a mí me llaman para competir. En ningún momento, desde el primer llamado, jamás me ofrecieron venir y ser segundo arquero. Si hubiese sido así no lo hubiese tomado, siempre fue con la intención de competir por un puesto”, aclaró.

Salazar tuvo elogios para Hugo Araya, quien será su compañero en la meta: “Tengo súper claro el arquero que es Hugo. Me tocó jugar contra él en 2023 cuando consiguen el ascenso. Yo estaba en Barnechea, le seguí mucho la carrera, porque competimos ahí bastante tiempo por ser el arquero con más arcos en cero en ese momento. Viene de un año donde no le tocó participar mucho, pero es joven y tiene muchísimas condiciones”.

El ex Colo Colo llega a aportar experiencia y menciona los beneficios de la competencia: “Tengo experiencia. He jugado en equipos importantes, jugué en equipos importantes, dos equipos de colonia (Palestino y Unión Española). Hoy día vuelvo a un equipo grande, vengo con muchas ganas de tener un gran año y para eso es competencia, es competitividad. En todos los puestos mientras haya competitividad nos va a elevar el rendimiento a todos”.

También ve que cuenta con margen para adaptarse: “Con ganas de que llegue mañana e integrarme a la pretemporada. Queda tiempo para el inicio del torneo, de la Copa Chile, así que tengo días para adaptarme al grupo, al club y competir de la mejor manera, después el que decide es el profe”.

El golero se integrará este lunes al plantel de Cobreloa para ir trazando los objetivos grupales, los cuales seguramente están relacionados con buscar el ascenso. En lo individual tiene claras sus metas. “Competir, sentirme importante”, es lo que enumera.

Por último, muestra su respeto por los profesionales del arco y remarca que entregará su máximo: “Todos los jugadores queremos aportar desde dentro de la cancha, es por que eso que vengo acá, vengo a competir, con todas mis armas, con todo el respeto. Con mucho respeto a Hugo y a los otros dos chicos que son parte del plantel, pero aquí hay una competencia y por el bien del club que es lo más importante, merece que todos demos el 100 por ciento para conseguir los objetivos”.