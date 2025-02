Tomás Roco terminó su estadía en Cobreloa. Si bien en el club loíno lo tenían en cuenta para la temporada 2025, incluso con un rol de titular en el equipo de César Bravo. Sin embargo, el futbolista tiene la intención de jugar en Primera División e interesa en Colo Colo.

El mediocampista de 18 años se despidió del cuadro Naranja con un emotivo mensaje. “Llegué a la escuela de fútbol de Cobreloa con sólo 4 años y han sido 14 años llenos de aprendizajes, momentos inolvidables y también desafíos. Recuerdo con mucho cariño experiencias como la Santiago Cup 2018, donde con la generación 2005-2006, quedamos a un paso de la final”, señaló a través de su cuenta de Instagram.

“Pero la vida siempre da revanchas y dos años después volvimos, ya en distintas categorías, logrando salir campeones en ambas. Esos momentos marcaron nuestras vidas, y mis compañeros de ese entonces saben cuánto significan para mí”, agregó.

También agradeció a sus formadores: “En este camino hubo dos personas fundamentales: Marcelo Mendoza y Ramón Tapia. Ellos no sólo me formaron como futbolista, sino también como persona. Me enseñaron la importancia de la humildad, el esfuerzo y el compromiso. Les estaré eternamente agradecido, porque sin ellos, no sería quién soy hoy”.

Tomás Roco se va con la frente en alto de Cobreloa

El joven futbolista se va con la convicción de que siempre dio lo mejor en el equipo: “Hoy me toca despedirme del club que me vio crecer y de una ciudad que siempre será mi hogar. Me voy dejando el corazón en cada recuerdo y con la frente en alto, sabiendo que siempre di lo mejor de mí”.

También se refirió a las fallas: “Sí, cometí muchos errores, tropecé más de una vez, pero cada caída fue una oportunidad para aprender y seguir”.

Roco asegura que busca un crecimiento profesional y agradece al club: “Gracias, Calama, gracias Cobreloa y su gente por todo lo que me han dado, me voy en busca de nuevos retos, de crecer como profesional y de construir un futuro mejor para mí y mi familia. Esto no es un adiós, es un hasta pronto, mi querido zorro. ‘No sé hacia dónde voy, pero siempre sabré de donde vengo'”.

Tomás Roco se despide de Cobreloa. (Foto: roco31_, Instagram)

El jugador ahora tendría la chance de incorporarse a Colo Colo, club que está buscando sumar talento joven. Los Albos tendrían que pagar 90 mil dólares por los derechos formativos del futbolista, más una deuda anterior de 150 mil de la divisa norteamericana en una negociación antigua por Ignacio Jara.