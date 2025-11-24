Cobreloa vive un momento crucial en la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B. Tras una temporada irregular, los Zorros, al mando de César Bravo, siguen soñando con el ansiado regreso a la Primera División tras vencer a Santiago Wanderers en los cuartos de final.

El partido en Calama terminó 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, lo que llevó la definición a los penales, un escenario de máxima presión donde los protagonistas se juegan todo.

En este contexto, el arquero Hugo Araya emergió como figura, conteniendo los lanzamientos de Camilo Astroza y Eduardo Miranda, asegurando la clasificación de los loínos a semifinales, donde enfrentarán a San Marcos de Arica.

Hugo Araya atajando uno de los penales ante Santiago Wanderers | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Hugo Araya responde con carácter tras atajar dos penales

Sin embargo, desde su llegada a los 16 años a Calama, Araya ha recibido tanto críticas como elogios por parte de la parcialidad naranja, por lo que tras el cotejo ante los Caturros, el meta de 24 años salió a responder con madurez y firmeza.

“Bueno, como dicen los de afuera son de palo y nunca me ha importado, solo me importa lo que dice mi familia”, lanzó tras el pitazo final en conversación con diversos medios.

“Yo siempre he tenido autocrítica, siempre he sabido las cosas buenas y las cosas malas que he hecho y no me mareo con las cosas positivas o negativas que dicen los demás”, sentenció Araya.

Con estas palabras, el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua dejó en claro que que mantiene los pies en la tierra mientras se prepara para la semifinal de la Liguilla de Ascenso.

En Síntesis…

