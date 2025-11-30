La Primera B ya tiene a sus dos finalistas de la liguilla por el segundo ascenso a Primera División, donde Cobreloa dio vuelta la llave ante San Marcos de Arica y buscará volver a la serie de honor del fútbol chileno después de un año.

Los Loínos se hicieron fuertes en Calama, donde este domingo vencieron por 3-1 al equipo ariqueño, clasificando a la final con un global de 4-3. Cabe recordar que en la ida San marcos se había impuesto por 2-1 en el Carlos Dittborn.

Los goles de esta jornada fueron un doblete de Aldrix Jara (32′ y 41′), más un tanto de Gerardo Navarrete (35′). El descuento de la visita fue de Augusto Barrios (64′).

En la otra semifinal, Deportes Concepción dejó en el camino a Deportes Copiapó, que fue el sublíder de la fase regular, perdiendo el ascenso directo en la última fecha ante Universidad de Concepción.

El León de Collao había vencido al León de Atacama por 1-0 en la ida en Collao y esta noche sacó un empate 1-1 en su visita a la Tercera Región. El gol de los locales fue obra de Carlos Salomón (14′) y el tanto de la igualdad fue obra del goleador lila Joaquín Larrivey (69′).

Con esta conquista, el experimentado artillero argentino llegó a su gol número 18 en la Liga de Ascenso y quedó a tres de alcanzar los 100 goles en el balompié nacional.

Como si fuera poco, Larrivey ha anotado todos los goles del Conce en esta liguilla. Le marcó tres a Deportes Antofagasta por cuartos de final y ahora suma dos más en la semifinal contra Copiapó.

Así se disputará la final de la Liguilla de Ascenso

La final de la liguilla de ascenso se disputará en partidos de ida y vuelta, donde Deportes Concepción arrancará de local y todo se definirá en Calama.

Esto se debe al orden en que terminaron en la fase regular, pues Cobreloa terminó en la tercera posición (50 puntos) y los penquistas en la sexta ubicación (43 pts).

Ahora hay que esperar que la ANFP confirme la programación de ambos partidos.

Joaquín Larrivey mete al León de Collao en la final por el ascenso. (Foto: Deportes Concepción)

