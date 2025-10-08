La Selección Chilena se despidió del Mundial Sub 20 en la ronda de los 16 mejores, dejando una sensación de potencial incumplido tras una irregular y criticada fase de grupos.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova logró superar la fase de grupos a duras penas: clasificó en segunda posición gracias al fair play (menos tarjetas amarillas que Egipto).

Tras la goleada de México por 4 a 1 a Chile en Valparaíso, muchos fueron los cuestionamientos que rodearon a Córdova, uno de ellos la falta de jugadores de jerarquía en la zona de ofensiva.

Tomás Roco quiso estar en el Mundial Sub 20 con La Roja, pero…

Entre los ausentes más destacados estuvo Tomás Roco, futbolista chileno que actualmente juega en Fortaleza de Brasil. Su representante, Edgar Merino, reveló en conversación con AS Chile su desconcierto por la exclusión del jugador.

“Él tenía la ilusión de estar, siempre quiso tener la oportunidad de ser parte del proceso… Aunque sea de un microciclo, para que lo pudieran ver, ni siquiera de jugar, pero sí de poder entrenar con los compañeros y que ahí lo pudieran evaluar”, confesó el agente de jugadores.

Merino agregó que no comprenden los motivos detrás de la decisión de Córdova: “Lamentablemente, eso no se dio y no entendemos tampoco por qué. Pero bueno, yo siempre he dicho que no se enfoque en eso, sino que en lo deportivo. Que siga haciendo lo que tiene que hacer y que su momento ya va a llegar. Estoy seguro, porque es un jugador diferente y está haciendo las cosas muy bien”, añadió.

Tomás Roco llegó junto a Fortaleza a cuartos de final del Brasileirao Sub 20 | FOTO: Instagram

Sobre la prenómina, el agente explicó: “Cuando se hizo la prenómina le escribieron, le pidieron su pasaporte y poco más. Fue como ‘oye, puede que estés en la prenómina de los 55′, pero más allá de eso, no hubo mayor contacto. Pero bueno, él es joven… Quedó con la bala pasada, me decía ‘me hubiese gustado tener la oportunidad de que al menos me vieran y ahí poder yo quedarme tranquilo de que me vieron, de que supieron de mi nivel’. No se dio y ya está, no pasó nada, es parte del fútbol”