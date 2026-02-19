El regreso de Bastián San Juan a Calama no solo trajo experiencia a la zaga de Cobreloa, sino también detalles inéditos sobre cómo el club busca romper el maleficio que le ha impedido ascender.

Tras caer en la final de la liguilla 2025 ante Deportes Concepción, la institución decidió recurrir a lo espiritual para cambiar su suerte en este 2026 considerando que ya son tres veces las que ha no ha podido ascender en cancha propia.

Según relató el defensor en ADN, existía una creencia interna de que el Estadio Zorros del Desierto cargaba con energías negativas al no haber sido inaugurado formalmente desde su construcción. Esta situación habría gatillado las derrotas ya explicadas.

“Se comentaba que, como el estadio nunca se inauguró, se han perdido tres finales… llevaron machis, curas y de todo. Estuvo bueno”, confesó Bastián San Juan sobre la actividad realizada para “alejar los males”.

Bastián San Juan el gran retorno a Cobreloa

Un retorno con mística y liderazgo

El zaguero, que estuvo dos años fuera del club, destacó que el ambiente ha cambiado tras este acto simbólico. La influencia de referentes como el “Rolo” González ha sido vital para convencer al plantel de que el equipo pertenece a la división de honor.

Lograr uno de los de ascenso disponibles en una categoría altamente competitiva. Motivación extra: El próximo año se celebran los 50 años de fundación de Cobreloa, y el plantel considera una obligación institucional estar en Primera para dicho hito.

Un torneo de “Primera” en la B

San Juan advirtió que la lucha será ardua debido a la calidad de los rivales en este 2026, describiendo el torneo como uno de los más atractivos de los últimos años. Con el estadio “santificado” y el respaldo de la hinchada, los loínos esperan que los rituales den frutos en la tabla de posiciones.