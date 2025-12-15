Cobreloa sueña con la gloria y por ello se arma desde ya para la temporada 2026. En tal labor, el conjunto calameño se quedó con una codiciada incorporación en el mercado de fichajes.

¿De quién se trata? Ya pasó por la institución, por lo que su arribo fue anunciado con bombos y platillos: es un símbolo del último ascenso de la escuadra loína. Ese es el caso de Bastián San Juan.

Tal como fue confirmado por el club a través de redes sociales, el defensor de 31 años tendrá una nueva aventura en el norte del país. La misión es clara: repetir la hazaña lograda en 2023.

“El defensor central retorna a Cobreloa para la temporada 2026. Jugador probado, con recorrido en el fútbol chileno y que ya logró el ascenso con nuestra camiseta, llega para fortalecer la zaga naranja”, detalló el comunicado.

Cabe destacar que el mencionado forma parte de la lista de candidatos para reforzar Cobreloa que adelantó BOLAVIP Chile. La negociación llegó a buen puerto y emigrará nuevamente al desierto de Atacama.

Cobreloa anunció a Bastián San Juan como flamante incorporación. (Imagen: Rangers de Talca)

El primer refuerzo de Cobreloa para 2026: Bastián San Juan

Durante la reciente temporada, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 31 compromisos con la camiseta de Rangers de Talca. En dichos encuentros, no anotó goles y aportó una asistencia.

A su vez, en su carrera registra estadías en O’Higgins de Rancagua, Everton de Viña del Mar y Magallanes. Tendrá una nueva oportunidad en Calama: volver a lo más alto es su obsesión.

En resumen: