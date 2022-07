Las últimas horas para Colo Colo han sido bastante movidas, en donde su buena victoria conseguida ante Deportes La Serena en una lluviosa tarde-noche en el Estadio Monumental, pasó a un segundo plano debido a la bombástica noticia que recibieron ante la inminente partida del delantero argentino, Pablo Solari a River Plate.

Ante esta situación, el atacante y flamante refuerzo del Cacique para este semestre, Agustín Bouzat, dialogó con DirecTV, refiriéndose a lo que sería la casi segura salida de Solari del club, en donde el argentino puso la tranquilidad señalando que hay jugadores de gran calidad para poder reemplazarlo.

"No hemos podido conversar aún sobre la salida de Pablo Solari. Tenemos muchos jugadores para intentar reemplazarlo. Sabemos lo que aportaba al equipo. Es una linda posibilidad para él ir a River Plate", partió indicando Bouzat.

Entrando en terreno personal, el delantero argentino dio a conocer sus principales características que posee como jugador y en las cuales pueda ayudar al equipo, en donde destaca su gran versatilidad en cualquier puesto de la zona de ataque.

Agustín Bouzat ha tenido minutos desde su llegada | Foto: Colo Colo

"Soy más asistidor que definidor. En las formas de ataque que jugamos hoy, son posiciones que conozco, que he jugado en Argentina y me acomodan. Lo conversamos con Gustavo Quinteros que me necesitaría en las tres posiciones", enfatizó en DirecTV.

Además, el ex jugador de Vélez Sarsfield comentó como han sido sus primeras semanas dentro del plantel Albo, en donde señaló que lentamente se está acostumbrando a la mecánica del equipo y de lo que busca el entrenador.

"Las sensaciones personales hasta el momento son buenas, de a poco me estoy adaptando al grupo y la manera de entrenar de Quinteros", explicó.

Finalmente, Bouzat tuvo palabras para lo que fue la difícil semana del Cacique tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre, en donde pudieron reponerse ante la cómoda victoria ante Deportes La Serena.

"Habíamos ido con mucha expectativa a Brasil, con la intención de seguir en copa internacional. Pero la unión del grupo hizo que la dificultad del partido ante La Serena lo pudiésemos resolver de manera temprana", cerró.