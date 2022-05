El ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió al paso de los rumores que sitúan al entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, en La Roja y entregó tranquilidad al pueblo albo asegurando que hay 'entrenador para rato'.

La Selección Chilena está en una búsqueda desenfrenada por encontrar un técnico que se haga cargo del primer equipo masculino tras la salida de Martín Lasarte y no haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Desde Beñat San José, pasando por Matías Almeyda, Eduardo Coudet, Eduardo Berizzo y Gustavo Quinteros, han sido innumerables los candidatos para ponerse el buzo de La Roja y encarar los desafíos amistosos de este año y las clasificatorias para el Mundial de 2026 que comenzará en 2023.

El nombre del estratega de Colo Colo es uno que gustaba -y mucho- en la ANFP, peroantes de embarcarse hacia Buenos Aires para el duelo entre River Plate y Colo Colo, Aníbal Mosa se encargó de dejar todas esas dudas en el pasado y sepultarlas.

Según Mosa, hay Quinteros para rato en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“A quién no se le puede ocurrir que Gustavo es de selección, pero Gustavo está concentrado en Colo Colo, estamos en instancias muy importantes. Si hacemos un buen trabajo en los partidos que nos quedan, seguramente estamos en octavos de final y él no va a dejar eso”, comenzó diciendo el ex presidente de Blanco y Negro.

Dejando atrás cualquier preocupación del hincha albo con que Quinteros deje la institución, Mosa fue enfático: “Tenemos entrenador para rato, así que tranquilo los colocolinos”, complementó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

“La verdad es que es un tema que nosotros ya hemos conversado con Gustavo, no le damos ninguna importancia, el otro día estuve conversando con el presidente de la ANFP y le sugerí que hicieran un comunicado que sacaron ellos que no están en conversaciones con Gustavo Quinteros, porque nos estaba afectando la concentración de todos, la ANFP desmintió todo y nosotros sabíamos que no era así, porque conversamos todos los días, así que estamos muy tranquilos”, cerró Mosa.