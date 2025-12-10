Universidad de Chile cerró una temporada 2026 mezquina el pasado día sábado, en donde derrotó a Deportes Iquique, pero no pudo clasificar a la Copa Libertadores de América y se tuvo que conformar con la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Ahora, la dirigencia de los azules tiene que pensar en el armado del plantel para el próximo año, donde posiblemente no siga Gustavo Álvarez al mando de la U y tendrán que salir a buscar un nuevo entrenador.

Di Yorio no seguiría en la U. | Foto: Photosport

Otro que pareciera tener los días contados en el CDA es Lucas Di Yorio, jugador perteneciente al Athletico Paranaense y por el cual la U no lo compraría, pero sí está dispuesto a desembolsar dinero para alargar su préstamo.

Dicha fórmula, eso sí, no resultaría: El Mercurio informa que “las condiciones para extender su cesión parecen estar fuera del alcance financiero de la Universidad de Chile”, avisan desde el matutino.

Así las cosas, Universidad de Chile no estaría logrando alargar la estadía de Lucas Di Yorio y se empieza a despedir del delantero, quien fue uno de los puntos más altos en la temporada donde los azules supieron meterse en la elite de Sudamérica, pero no pudieron lograr el título de la Liga de Primera 2025.

En síntesis

Universidad de Chile clasificó a la Copa CONMEBOL Sudamericana para la temporada 2027.

El jugador Lucas Di Yorio pertenece al club Athletico Paranaense de Brasil.