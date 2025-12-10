Las aguas no están para nada tranquilas en Colo Colo tras no haber logrado la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde Arturo Vidal salió disparando en contra de Fernando Ortiz y tildó el año de ‘vergüenza’.

A uno que no le gustó para nada las palabras de Arturo Vidal fue a Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong quien, en su programa, repasó en duros términos al volante albo.

“Lo que pasó en Colo Colo es tan banal y ordinario como que Arturo Vidal no aceptó ser suplente. Es muy cara dura Vidal. Le pega a Ortiz porque no fue titular, pero se olvida que se borró del partido contra Cobresal”, dijo.

Guarello repasó a Vidal. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “Dice que trabajó toda la semana para ser titular, pero te borraste del partido en El Salvador. Vidal ya meó a Ortiz, dice que no lo quiere y no basta con eso porque al otro día salió el guardaespaldas”.

“Vidal no acepta ser suplente y descargó toda la caballería. Y así como criticamos a Michael Clark en su momento por esconderse, Aníbal Mosa qué manera de esconderse, está muy escondido”, concluyó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique se quedó sin pan ni pedazo en la temporada 2025 y ahora deberá afrontar un 2026 sin participación internacional y concentrado en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

