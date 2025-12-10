Colo Colo ya dio vuelta la página de la temporada 2025, en donde los albos fracasaron en cada uno de los tres torneos que disputaron y, como si eso fuera poco, se comió una goleada ante Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno.

Ahora, Aníbal Mosa y compañía tienen que dirimir el futuro del Cacique para el próximo año y la primera determinación será si Fernando Ortiz sigue como director técnico de los albos o si lo cesan de su cargo.

El entrenador argentino tiene contrato vigente para 2026, pero una de las cláusulas de su contrato estipulaba que, si no clasificaba a la Copa CONMEBOL Sudamericana, se podía dar por terminado su vínculo.

Continuidad de Ortiz es un misterio. | Foto: Photosport

Un director de Blanco y Negro habló con el diario El Mercurio y filtró el futuro del DT: “Mosa necesita buscar culpables a este fracaso deportivo y claramente centrará todo en el entrenador”, dijo.

En esa línea, adelantó que el presidente de Blanco y Negro lo más probable es que opte por dejar ir al entrenador trasandino: “Además tiene los votos para hacer lo que quiera y probablemente lo cese”.

Las cartas están sobre la mesa y este miércoles 10 de diciembre a las 4 de la tarde se desarrollará una reunión de directorio en Blanco y Negro donde el primer tema a tratar será la continuidad de Fernando Ortiz.

En síntesis

El equipo Colo Colo fracasó en los tres torneos que disputó en la temporada 2025.

El DT Fernando Ortiz tiene una cláusula de contrato ligada a la clasificación a Copa Sudamericana.