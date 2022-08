El portero albo Brayan Cortés no pudo celebrar la victoria de Colo Colo en el día del niño con su familia producto de que, una vez terminado el partido, comunicó que sufrió con un robo al interior de su casa.

Brayan Cortés no pudo celebrar la victoria de Colo Colo por robo que sufre al interior de su casa

Brayan Cortés es sin duda uno de los buenos elementos que tiene Colo Colo y que le entrega seguridad al pórtico defendido para los albos. Una seguridad que no logró tener al interior de su casa luego de que el futbolista sufriera con un robo al interior de su dependencia.

Fue a través de las redes sociales donde el futbolista comunicó este lamentable suceso durante la noche del domingo, en la cual dio a conocer que en medio de las celebraciones del día del niño le sustrajeron la moto de su hijo, en la cual adjuntó también con un pantallazo.

Dentro de esta información que compartió el guardameta, lanzó un claro mensaje a tener cuidado con las compras sin saber de la procedencia en la que se está vendiendo, apuntando a que quieran deshacerse rápidamente de la pequeña moto de su hijo.

Brayan Cortés sufre un robo al interior de su casa.

“Una lástima, me costó subirla, pero bueno ya está. Ingresaron a mi domicilio y se robaron la moto de mi hijo y unas cosas de jardinería. Lo único que les pido que no compren cosas sin saber su procedencia. No fomentemos estos delitos”, fueron las palabras que escribió en sus redes sociales.

Colo Colo logró sobreponerse a Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, con el cual logró sumar los tres puntos y, en esta nueva semana, comenzar a preparar a partir de mañana su próximo desafío para enfrentar a Palestino el siguiente fin de semana.