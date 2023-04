En el inicio del partido, los albos se vieron bien y donde casi abrieron la cuenta. Con la expulsión de Leo Gil, se tuvo que trabajar más y si bien no sufrieron gran apremio, da cuenta que la igualdad no fue tan negativa para los de Macul.

De dulce y de agraz es la sensación que quedó en Colo Colo tras empatar sin goles ante Universidad Católica en el Estadio Santa Laura, en duelo válido por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023.

Los de Gustavo Quinteros pudieron abrir la cuenta, pero con el correr del partido, el rival se fue sintiendo mejor y tras quedar con uno menos por la expulsión de Leonardo Gil, el duelo cambió el cariz y tuvieron que trabajar más para llevarse algo desde la Plaza Chacabuco. Acá el análisis individual del actual campeón del fútbol chileno.

Uno x Uno de Colo Colo

Brayan Cortés: Si bien, el rival no llegó tanto y en la segunda mitad, algo inclinaron la cancha hacia su pórtico, no pasó gran susto y cuando tuvo que intervenir, lo hizo con calidad.

Maximiliano Falcón: De los mejores del partido. Le gustan estos partidos al Peluca y debe tener un verdadero magíster en cómo controlar al mejor delantero del fútbol chileno que es Fernando Zampedri. Ya se remeció de haber quedado afuera en algunos duelos.

El Peluca Falcón, el mejor del partido (Guillermo Salazar)

Ramiro González: Uno de los que más sufrió con las pocas arremetidas del rival. Un error suyo casi provoca el gol de Alexander Aravena sobre el final, de todas maneras no es tan desastre como en las primeras fechas.

Daniel Gutiérrez: Rendidor en el primer tiempo y no pasó grandes zozobras. En el complemento y con el hombre menos, la UC le cargó la mano con Mauricio Isla y Gonzalo Tapia. Salió lesionado.

Jeyson Rojas: Mucho esfuerzo para bloquear a Cristián Cuevas y evitar las subidas de Eugenio Mena. No brilló, pero cumplió en un puesto el cual, no es el suyo y no sabemos si alguna vez pensó en usar. Tuvo el gol con un remate inesperado de su autoría que dio en el poste y salió desviado.

César Fuentes: De los destacados, aunque no brilló como en otros duelos. Quedó prisionero muy rápido con la amarilla tempranera que se ganó. Cuando quedan con uno menos, tuvo que correr más y el desgaste se fue notando.

Esteban Pavez: No fue el motor de otros partidos y en el segundo tiempo tuvo más trabajo con el ingreso de Pinares. No obstante, sacaron la tarea adelante con Fuentes.

Agustín Bouzat: Ha ido sorprendiendo el Chiqui en ese puesto. Por ahí atacaba Mauricio Isla y en segundo se sumó Gonzalo Tapia, así y todo controló cuando pudo. Cumple en un lugar que era impensado para él y para muchos.

Leonardo Gil: Invitado a ser el que manejase los tiempos en los albos lo logró a ratos. Por otra parte, con balones detenidos intentó complicar a la retaguardia cruzada, pero su absurda expulsión sobre el final del primer tiempo condicionó en demasía a su equipo. Mal el colorado.

Damián Pizarro: Luchador, las pelea todas e hizo un gran desgaste. Desde luego, fue al sacrificio en el primer partido grande de su carrera y se generó alguna opción en el segundo donde casi anota. En el lapso inicial resolvió mal una contra, donde se quiso jugar la personal sin darse cuenta que a su derecha entraba solo Marcos Bolados. Si lo veía, otra era la historia.

Damián Pizarro peleó y preocupó a la defensa rival en su primer partido grande de su carrera (Guillermo Salazar)

Marcos Bolados: Poco aporte incluso cuando a los cruzados les costaba salir y cometían muchos errores. Despúes con el hombre de menos, bien escaso era lo que se podía hacer. Quedó en deuda.

Leandro Benegas: Corrió, pero era difícil gravitar cuando el partido no tenía piernas y se hacía difícil para su equipo aguantar.

Alexander Oroz: Buscó con su velocidad salir con balón dominado, pero tampoco generó gran peligro al fondo cruzado.

Matías De Los Santos: Reemplazó a Daniel Gutiérrez y fue el héroe sobre el final, cuando Ramiro González se equivoca, el balón le queda a Alexander Aravena para que de media vuelta intente definir y el charrúa mete justo la pierna. Oportunísimo.

Vicente Pizarro: Entró al final, muy poco para evaluar.