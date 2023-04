El ex volante del Cacique no avizora un buen estreno del equipo de Gustavo Quinteros en el máximo torneo de clubes del continente.

Jorge Valdivia no ve alentador el panorama de Colo Colo en Copa Libertadores: "No llega bien, no llega con ritmo, va con muchas dudas a Colombia"

Colo Colo tiene su debut el próximo miércoles por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los albos deben trasladarse hasta Colombia para enfrentar al Deportivo Pereira, actual campeón de su país.

Sin embargo, el cuadro de Gustavo Quinteros ha mostrado dudas en este inicio de temporada. Una cara muy distinta a lo que fue el año pasado y en que compitió en el máximo torneo continental de buena manera.

Bajo ese argumento, Jorge Mago Valdivia fue consultado en ESPNFShow Chile sobre cómo aterriza el Cacique al estreno copero y afirmó que el panorama no es de lo mejor para lo que se necesita en torneo de este nivel.

“No llega bien, no llega con un ritmo de Copa Libertadores. Va con muchas dudas, muchos jugadores no pasan por un buen momento, individual digo y colectivo también se ha notado. A lo largo del campeonato hemos ido coincido con lo poco sincronizado que se ha visto en relación a la temporada pasada", comenzó diciendo el ex volante albo.

“Siempre uno hace estas comparaciones odiosas, pero es inevitable, porque Colo Colo en la temporada pasada fue muy superior, fue el equipo que mejor jugó, rendimientos individuales sobresalientes y esta temporada no ha empezado bien, le ha costado a Quinteros, muchos jugadores nuevos”, agregó.

Los albos debutan en Copa Libertadores el próximo miércoles | Foto: Agencia UNO

Por último, el ex seleccionado nacional sentenció que “Ojo, que lo que le pasa a Colo Colo es un poco lo que le viene pasando a Pereira, fue campeón en Colombia y se fueron muchas de sus figuras. Entonces cuesta acomodar las piezas, que los jugadores entiendan un poco el funcionamiento, porque son jugadores nuevos, cuesta que se conozcan. Por eso no llega bien desde lo futbolístico y también desde lo anímico, confianza también, un poquito de dudas”, cerró.