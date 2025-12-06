Deportes Concepción vive horas decisivas. A las puertas del duelo más importante de sus últimos años —la final de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa, donde puede sellar su regreso a la Primera División— el club penquista enfrenta un inesperado remezón interno que desvió momentáneamente la atención del trascendental encuentro. Justo cuando el ambiente debería estar en total concentración, surgió una noticia que sacudió al camarín lila.

El detonante fue Patricio Almendra, el entrenador interino que tomó el mando en un momento crítico y que terminó instalando al ‘León de Collao’ en la final por el ascenso. Su rendimiento fue tan sólido que no pasó desapercibido fuera de la ciudad. Mientras en Concepción sueñan con volver a la élite tras años oscuros en el amateurismo, otro elenco de la Primera B puso los ojos sobre él, encendiendo las alarmas en la interna.

Patricio Almendra estaría en carpeta de Deportes Puerto Montt para la temporada 2026 (Foto: Photosport)

El nombre de Almendra comenzó a sonar con fuerza en Deportes Puerto Montt, reciente campeón de la Segunda División Profesional y que ya planifica su campaña 2026 en Primera B. El cuadro albiverde, sorprendentemente, decidió poner fin al ciclo de Jaime Vera pese a que este logró el ascenso con una impecable campaña.

Ese movimiento abrió la puerta para que comenzaran los contactos y, según medios locales, el DT de los lilas es una de las principales alternativas en carpeta.

El balde de agua fría que remece a Deportes Concepción

En Concepción, la información cayó como un balde de agua fría justo en plena preparación para el duelo ante Cobreloa. Almendra, un símbolo del club en su época de jugador, se transformó en pieza clave del repunte futbolístico, por lo que su eventual salida generó incertidumbre entre hinchas y dirigencia. El revuelo fue tal que rápidamente el propio técnico tuvo que salir a calmar las aguas.

Con total frontalidad, Almendra aseguró que su enfoque está completamente en lograr el ascenso con Deportes Concepción: “Mis jugadores están fuertes, están enteros, saben que tenemos la opción de ascender y de hacer muy feliz a mucha gente… Vamos a ascender, tengo esa convicción”.

Aun así, la situación generó debate entre los aficionados lilas, quienes temen que el interés externo pueda afectar la concentración del grupo. La mezcla de ilusión, ansiedad y tensión se hizo sentir en Collao, donde los hinchas esperan que el ruido externo no empañe el momento deportivo más importante del club en más de una década.

De esta forma, el ‘León de Collao’ llega a la final de la Liguilla no solo con el desafío futbolístico de superar a Cobreloa, sino también con la misión de blindarse anímicamente ante el terremoto que provocó el futuro incierto de su técnico.

DATOS CLAVE

Deportes Concepción enfrenta la final de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa este domingo.

El entrenador interino Patricio Almendra es opción para dirigir a Deportes Puerto Montt en Primera B.