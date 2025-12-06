Universidad de Chile hoy disputará su último duelo dentro de la Liga de Primera, en el que se verá las caras ante Deportes Iquique, en el que también parecer ser el último encuentro de Gustavo Álvarez como el DT azul.

Sobre este tema, el ex entrenador y futbolista, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que ha sido la postura del estratega argentino tras lo que fue su bullada conferencia antes del duelo con Coquimbo Unido, en la que el ídolo ‘Albo’ dejó un importante comentario.

“A mí las últimas conferencias me pareció un poquito arriba de la nube, muy filósofo, pero bueno son sus formas…”, parte señalando Borghi.

Pensando en lo que pueden ser los próximos desafíos de la U sin Álvarez, el ‘Bichi’ indica que desde la dirigencia azul debería tomar como una motivación lo que fue la participación internacional de la U e invertir por refuerzos para el 2026.

Álvarez ha generado polémica en la U | Foto: Photosport

“La Libertadores de este año debería entusiasmarte, sí con algunos préstamos hemos llegado hasta acá, si compramos 2-3 jugadores, podemos llegar más arriba”, remarca.

Concluyendo, Borghi no tiene dudas para indicar que de la Copa Sudamericana es hoy la gran competencia internacional a la que un equipo chileno puede aspirar, por lo que no ve con malos ojos que la Universidad de Chile dispute dicho torneo en el 2026.

“Yo soy con convencido de que los equipos chilenos no están para la Copa Libertadores y una Copa Sudamericana, que también se empieza a poner complicada, llegan equipos de Libertadores con planteles millonarios, te complican”, cerró.

En Síntesis…