Arturo Vidal sigue dejándose querer en sus vacaciones a la espera de definir su futuro futbolístico. Durante este miércoles se dio a conocer que Colo Colo se había metido en la lucha por conseguir su contratación, pese a que esta habría sido rechaza y por la cual además se contemplan que ya tendría un acuerdo para aceptar.

No obstante, Marcelo Barticciotto se metió en este tema del centrocampista en medio del debate deportivo de ESPN F90 Chile, en la cual hizo una confesión donde el futbolista estaba esperando por un llamado concreto por parte de Colo Colo para escuchar alguna propuesta antes de poder aceptar una oferta.

“Yo sé de buena fuente, que él (Arturo Vidal) estaba esperando el llamado. Que, de última, alguna propuesta. Después iba a escoger y/o saber cual es la realidad y después tomaba una decisión, la que sea, pero que él quería que dentro de todo lo llamen. Como señal”, fueron las palabras que comenzó emitiendo el exfutbolista al respecto.

No obstante, en este mismo punto, contempló que “Es que puede ser, puede ser (muestra de cariño por parte de Colo Colo), de última que se importe que hay un interés o no. Yo lo que tengo entendido, es que tiene casi todo listo con Flamengo, incluso antes de irse de vacaciones, él ya les había dado el ok. La tiene casi listo”.

Arturo Vidal habría tenido opciones de llegar a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

Además, en lo que conlleva a la situación con Boca Junios, expresó que “El tema de Boca es que lo llamaron, pero no le hicieron una oferta económica. Querían que vaya, bueno Riquelme (Juan Román) lo declaró el otro día, pero, es más, creo que la oferta que le hicieron en Flamengo no la iguala ni un equipo de segunda categoría en Europa”.

Lo cierto es que Arturo Vidal cada vez está más cerca de ser el nuevo refuerzo del Flamengo, considerando que tuvo la posibilidad de compartir camarín con Mauricio Isla en el Mengao.