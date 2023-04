Carlos Palacios fue la figura excluyente del compromiso entre Colo Colo y Palestino, donde el ex Vasco de Gama se anotó con dos goles y lideró el triunfo de los albos que lo pone a tiro de cañón de los líderes del Campeonato Nacional 2023.

Los dos goles de ayer consolidaron 14 días de ensueño para el ex Unión Española: anotó 4 goles y su comentada celebración haciendo el gesto de ‘hacer callar’ a alguien dio la vuelta en los medios nacionales y el volante tuvo que explicar.

“La otra vez estaba con mi hijo y mi mamá tiene una foto en su casa que salía celebrando así, y mi hijo a cada rato me decía ‘papá, papá, shh’”, dijo una vez terminado el compromiso entre albos y árabes.

Palacios lideró el triunfo albo. | Foto: Photosport

La Joya explica con una anécdota familiar su celebración: “Él todavía no sabe, pero son recuerdos que le quedan marcados a uno. Mi hijo tiene dos años y que me venga a decir ‘papá, papá, shh’ quedó así y por eso lo hice”

Sobre su presente, dijo que “Estoy muy contento, en Copa Libertadores nunca había anotado, es mi primer gol y mis compañeros me dieron respaldo. Hoy me lo volvieron a dar y estoy contento por ayudar al equipo más que nada, que es lo importante. Espero que también vengan las asistencias, que es algo que me encanta poder hacer”.

“Nunca me propongo meta de goles. Lo que me propongo es ayudar al equipo. Cuando me llamaron vine acá porque es el club que amo, quiero ganar títulos, por eso vine. No vine por una meta de goles o de asistencia, solo ayudar al equipo y a mis compañeros”, cerró.