Colo Colo es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Chile. Los albos se impusieron por cinco a uno en el marcador a Deportes Temuco en condición de visitante, gracias a las conquistas de Juan Martín Lucero con un hat-trick y Gabriel Costa con un doblete.

Pablo Solari fue uno de los futbolistas que se tomó el tiempo para hablar con la prensa presente en el Estadio Germán Becker, en la cual no se le evitó preguntar al respecto de su frustrado traspaso al América de México, pese a que se demostró contento con la opción de seguir en el Cacique.

“Era una oportunidad única para mí, buena para mí, para mi familia, la vi con buenos ojos, pero no me quedo mal, acá estoy bien y soy feliz, estoy cómodo y con este grupo se pasa bien. No voy a hablar más de ese tema, estoy metido en Colo Colo, quiero seguir en Colo Colo, soy feliz acá y estoy mentalizado en el martes para jugar los minutos que me dé el profe y aprovecharlos”.

Pero eso no fue todo, debido a que además profundizó señalando que “Es un orgullo que el profe diga que voy a tener mejores oportunidades para partir como a Europa, voy a trabajar para eso. Es lo que más quiero, todo paso que haga en mi carrera es con el objetivo de ir a Europa, es mi sueño, lo que más quiero en esta vida y mi familia también. Voy a aprovechar todo lo que me quede en Colo Colo para dar todo por esta camiseta. Acá estoy contento y soy feliz”.

Pablo Solari volvió a sumar minutos con Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Además, contempló que “Se dijeron muchas cosas que no son, como que estaba amurrado, enojado, no sé. Nunca fue así, no tuve problemas con el profe, con mis compañeros, estaba lesionado, traigo la pubalgia hace un año y seguía jugando, pero nadie lo tenía en cuenta donde todo estaba tranquilo. Se me cargaron esas zonas del pubis de nuevo en la pretemporada y ahí no pude jugar en los amistosos”.

El Pibe continuó explicando su situación en la que agregó que “Eso no me gusta, pierdo ritmo, no jugaba del partido con Ñublense, así que hoy me sirvió para sumar minutos. Estaba apresurado por jugar, tenía muchas ganas, quiero sumar minutos para estar de la mejor manera para el martes”.

Y, para finalizar, señaló que “No es el fin del mundo, no se termina nada, voy a seguir dando todo. Soy feliz en Colo Colo. Estoy contento con el cariño de la gente, le agarré un cariño muy especial a esta camiseta, me va a costar mucho soltarla, pero como todos quiero seguir creciendo en mi carrera. Mi familia me apoya en cada paso, también hay que pensar en el futuro. Voy a seguir luchando para cumplir todos mis sueños”.