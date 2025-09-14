Colo Colo se mide frente a Universidad de Chile en la Supercopa 2025. El marco de público es muy escaso en el estadio Santa Laura debido a las restricciones de público. Sin embargo, para ambos equipos es un encuentro importante, ya que está el clásico rival y la opción de conseguir un trofeo esta temporada.

Por aquello, ambos clubes salieron con elenco titular. En el Cacique Fernando Ortíz tiene su debut en el banco y decidió alinear como titular y capitán a Esteban Pavez.

Huesi dio una charla a sus compañeros antes de ingresar al campo de juego. El experimentado mediocampista aconsejó no meterse con los futbolistas de Universidad de Chile, además de mantener una actitud positiva.

“No nos metamos con ellos, juguemos y pensar ganar, pensar positivo”, se escuchó a través de los micrófonos de la transmisión oficial de TNT Sports.

Esteban Pavez le pide a sus compañeros de Colo Colo no meterse con los jugadores de Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

Esteban Pavez aprendió de su error

De hecho, el propio Pavez fue expulsado en el Superclásico del Estadio Nacional este 2025, luego de hablarle fuertemente a Marcelo Díaz, quien le había propinado un manotazo.

Con esto, el volante dejó a Colo Colo con uno menos en los minutos finales, en una acción que pudo evitar en el partido que perdió por 2-1. De hecho, el Chelo fue muy honesto tras recibir roja y explicó que quiso sacar del partido a Pavez: “Tenía que llevarme a uno”. El futbolista del Cacique cayó redondito esa vez y al parecer ya sacó lecciones.