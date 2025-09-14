Universidad de Chile no contará con todas sus figuras para la Supercopa ante Colo Colo. El conjunto laico sufrirá la ausencia de tres jugadores vitales para enfrentar a los de Macul.

En la previa del compromiso, los azules revelaron su parte médico, entregando mayores detalles sobre la situación de dichos futbolistas. Son piezas fundamentales para Gustavo Álvarez.

El primer mencionado fue Israel Poblete. Luego de sufrir una lesión ante Audax Italiano (17 de agosto), no volvió a aparecer en las convocatorias. ¿La razón? Un problema muscular.

Según detalló la institución a través de su comunicado oficial, el mediocampista arrastra un desgarro muscular isquiotibial. El club aseguró que el jugador está en rehabilitación.

Tras ello, se nombró a Nicolás Ramírez, defensor que aqueja un problema similar. Los azules apuntaron al mismo diagnóstico (desgarro muscular isquiotibial) y también se encuentra en rehabilitación.

Finalmente, el caso más reciente: el de Lucas Di Yorio. Tras frenar su paso por quirófano por un problema meniscal, el delantero fue operado. “En rehabilitación post meniscectomía“, detalló la misiva.

Universidad de Chile afrontará la Supercopa con tres bajas: Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio. (Créditos: Photosport)

La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo

La definición entre azules y albos está pactada para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. El desarrollo está fijado para las 15:00 horas de Chile.