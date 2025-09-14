Universidad de Chile y Colo Colo disputarán hoy un duelo de vital importancia en el fútbol chileno, en la que uno de estos dos equipos se quedará con la Supercopa.

En lo que es el partido más importante de nuestro país, una inédita medida es la que tomaron los organizadores de este evento, en la que segmentaron de forma significativa el público para lo que es este partido, la que a minutos del partido nos deja fotos insólitas.

En un contexto normal, el Estadio Santa Laura debería estar lleno para albergar lo que es este partido entre Universidad de Chile y Colo Colo, pero el panorama es completamente diferente, dejando imágenes para el olvido.

El desolador ambiente en el Estadio Santa Laura

A minutos de que los equipos salgan al terreno de juego, el ambiente en el Estadio Santa Laura está lejano a lo que es habitualmente un Superclásico, en la que en cada uno de los sectores no hay más de 1.500 espectadores para lo que es este partido.

Sin duda que la gestión de los realizadores de este partido fue un completo fracaso, en la que pensaron que la medida de ser selectivos con el público podía ser efectiva y seductora para los espectadores, esto estuvo lejos de poder ocurrir y las imágenes de un Santa Laura semí-vacío son el fiel reflejo de esto.

FOTOS: ASÍ ESTÁ EL ESTADIO SANTA LAURA A MINUTOS DE LA SUPERCOPA

